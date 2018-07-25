ЦИК предложил Миненко на пост главы петербургского Горизбиркома

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Центральная избирательная комиссия РФ единогласно предложила Горизбиркому Санкт-Петербурга кандидатуру бывшего федерального инспектора Виктора Миненко на пост председателя, передает 25 июля корреспондент ИА REGNUM.

Член ЦИК Николай Булаев заявил на заседании Центризбиркома, что у всех членов Санкт-Петербургской избирательной комиссии уже была возможность познакомиться с Миненко, накануне у последнего был целый день, чтобы пообщаться с новыми коллегами. На взгляд Булаева, профессиональные качества Миненко и его предстоящие задачи уже обсудили.

«На сегодняшний день немало проблем, которые требуют очень активного и оперативного решения. И мы считаем, что в данном случае Виктор Александрович (Миненко — прим.ред.) эту задачу понимает, и, я думаю, что члены Горизбиркома понимают перечень существующих проблем. Я думаю, у нас у всех одно желание и устремление: эти проблемы не только видеть, но и решать», — сказал Булаев.

Напомним, семеро членов Горизбиркома, которых связывают со спикером Заксобрания Петербурга Вячеславом Макаровым, отправили главе ЦИК Элле Памфиловой обращение, в котором просят провести дополнительные консультации о председателе комиссии, так как по поводу кандидатур имеются «разные мнения». Памфилова предложила и.о. главы ГИК Алле Егоровой высказаться по этому вопросу.

Егорова подчеркнула, что обращение было написано, исходя из принципов «открытости, законности» и коллегиальной природы избирательного права. «Конечно, мы не могли не прислушаться к мнению политических партий и не провести то совещание. Петербург непростой город, город с демократическими традициями, и, конечно, различны мнения разных политических партий по кандидатурам председателя», — объяснила Егорова.

Она добавила, что в последние годы коллегиальность Горизбиркома подменялась единоличным, «авторитарным» управлением председателя.

Тогда член ЦИК Николай Булаев поинтересовался, кто именно выступил от имени партий, которые тоже являются «коллегиальным и открытым» органом, поэтому ему хочется знать, каким образом это обращение было формализовано. Но, по словам Егоровой, официально партии в Горизбирком не обращались, это была инициатива их представителей в комиссии.

«Тогда стоит ли говорить о позиции партий, партии здесь вообще никакого отношения не имеют к этому, как я понимаю», — подчеркнул Булаев.

Элла Памфилова заявила, что ей очень «отрадно» слышать от Аллы Егоровой слова о гласности и прозрачности.

«Замечательно просто. Хотелось бы спросить: когда вас комиссия назначала и секретаря комиссии, вы так же гласно это обсуждали? По крайней мере, нас никто не ставил в известность, консультаций с нами никто не собирался проводить. Это было ваше право, это было дело комиссии, мы в это не вмешивались. А что касается председателя — это наша квота», — сказала глава ЦИК.

В итоге, единогласно было принято решение предложить петербургскому Горизбиркому утвердить Виктора Миненко на посту председателя комиссии. Памфилова поздравила его с этим, уточнив, что он вошел в состав избиркома, который «потребует серьезной реформации».

Заметим, теперь Горизбирком должен провести внутреннее голосование, которое и определит судьбу председательского кресла. Памфилова уточнила, что Петербург может проголосовать так, как считает нужным, но другой кандидатуры у ЦИКа на этот пост не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля Виктор Миненко решением губернатора Санкт-Петербурга был введен в состав Горизбиркома с правом решающего голоса. До этого Миненко работал главным федеральным инспектором по Санкт-Петербургу в полпредстве президента РФ в СЗФО.

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