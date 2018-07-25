Магадан, 25 июля, 2018, 12:21 — ИА Регнум. Проблемы Магаданской области оказались совершенно неожиданными для временно исполняющего обязанности губернатора региона Сергея Носова. Главными бедами Колымы он назвал катастрофическое недофинансирование социальной сферы, плачевное состояние системы образования и чрезвычайную ситуацию с жилфондом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Vladimir-sergin Посёлок Палатка Магаданской области

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«Состояние жилого фонда, условия жизни — это девяностые годы в худшем варианте, — сказал Сергей Носов в интервью EastRussia. — С ожиданиями ничего не совпало. Новая территория со своими особенностями, с проблематикой, очень сильно похожей на проблематику девяностых годов. И это — абсолютная неожиданность. Да, однажды мы такое проходили, и проблемы удалось решить, но было это длительное время назад. Я говорю, например, о территории Урала. Поэтому ситуация, с одной стороны, тяжелая, и усталость у людей накопилась. С другой стороны, методы решения существующих проблем известны, в этом плане ничего нового нет».

Проблемы Колымы Сергей Носов считает очень острыми. В этом списке врио губернатора области назвал катастрофическое недофинансирование социальной сферы — системы здравоохранения, образования, социальных программ. Кроме того, много работы предстоит в системе образования — её состояние Носов оценил как убогое и плачевное: «Прежде всего, физический износ зданий и сооружений. Ужасные условия, в которых приходится учиться и заниматься нашим детям».

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Третьей бедой Колымы, с которой предстоит бороться, врио главы региона назвал ветхие дома.

«Ситуация с жильем — просто чрезвычайная. Кто-то привык видеть в отчётах высокие цифры обеспеченности жилым фондом на одного человека, так называемый подушевой учет. Но это очень лукавый, нечестный подход. Если мы в такие отчёты включаем многоквартирные дома, в которых в одной комнате свалены кучи угля, а в соседней топится буржуйка — это неправильно. Вся проблема в учёте, который был организован. И на который никто не обратил внимания по всей вертикали — ни на муниципальном, ни на региональном, ни даже на федеральном уровне», — констатировал Сергей Носов.

Вышеперечисленными проблемами он намерен серьёзно заняться, но с учётом перспективности населённых пунктов. Развивать будут только те, которые смогут в течение ближайших десяти лет обеспечить своих жителей рабочими местами.

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«Нужно учитывать неэффективность и бесперспективность отдельных населенных пунктов, в которых условия жизни не соответствуют и никогда не будут соответствовать тем поручениям, которые дал президент. Для Колымы это особенно характерно. Сегодня центры занятости некоторых поселков уходят в близлежащие районы», — подчеркнул Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Магаданской области он был назначен 28 мая 2017 года. До этого момента Сергей Носов был мэром города Нижний Тагил в Свердловской области.