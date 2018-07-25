Лос-Анджелес, США, 25 июля, 2018, 11:55 — ИА Регнум. Федеральный судья США Перси Андерсон отклонил иск к создателям фильма «Форма воды», который был подан обладателями авторских прав на пьесу «Позволь мне услышать твой шёпот», вышедшей в 1969 году. Об этом 24 июля сообщил портал Variety.

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Судья посчитал, что две работы существенно отличаются друг от друга. По его мнению, то сходство, на которое указал обладатель авторских прав на спектакль, являются слишком общими, чтобы можно было говорить о защите этих прав.

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Напомним, в феврале 2018 года на создателей оскароносного фильма «Форма воды» (режиссёр — Гильермо Дель Торо) подал в суд Давид Зиндел — сын драматурга Пола Зиндела, пьеса которого в 1969 году транслировалась по общественному телевидению. Её сюжет рассказывал о дельфине, над которым ставили эксперименты в военной лаборатории.