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Президент Узбекистана обязал кинотеатры поддерживать отечественное кино

Культура

Постановление главы государства признает низкий уровень развития кинематографа

Президент Узбекистана обязал кинотеатры поддерживать отечественное кино
Иллюстрация: Myhome.ru
Кинозал

Ташкент, 24 июля 2018, 22:21 — REGNUM  С 1 января 2019 года все кинотеатры Узбекистана обязаны будут показывать не менее двух отечественных художественных фильмов в сутки, сообщает 24 июля агентство УзА со ссылкой на постановление президента республики Шавката Мирзиёева.

С 1 января 2021 года кинотеатры должны будут показывать отечественные фильмы не менее 25% от месячного объема экранного времени, а в праздничные дни — 40%. Документ также признает, что развитие кинематографа в республике находится на низком уровне.

Для повышения уровня кинематографа в республике планируется реорганизовать ряд компаний и государственных предприятий в этой области.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня узбекский режиссер Санжар Шодиев заявил, что в Узбекистане приступили к съемке местной версии советского фильма Леониа Гайдая «Шурик Тошкентда» («Шурик в Ташкенте»).

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