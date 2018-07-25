Москва, 25 июля, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин 26−27 июля текущего года посетит Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для участия в саммите БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Путин посетит ЮАР для участия в Десятом саммите БРИКС», — говорится в сообщении.

Ожидается, что президент России в ходе рабочих заседаний обсудит с лидерами Китая, Бразилии, Индии и Южной Африки «состояние и перспективы сотрудничества в рамках БРИКС на различных направлениях».

Кроме того, лидеры стран БРИКС обсудят вопросы региональной и мировой повестки, включая проблематику совместного противодействия современным угрозам и вызовам.

Напомним, 25−27 июля в Йоханнесбурге пройдет саммит БРИКС.

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