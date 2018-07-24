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Владимир Путин в октябре посетит Индию

Политика

Подготовка к визиту уже ведётся обеими сторонами, сообщили в Кремле

Москва, 24 июля 2018, 16:58 — REGNUM  Президент России Владимир Путин совершит официальный визит в Индию в октябре 2018 года. Об этом 24 июля сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Он напомнил, что в конце мая в Сочи состоялась «весьма успешная» неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, стороны обсудили различные вопросы международной повестки дня.

В настоящее время и Москва, и Нью-Дели готовятся к визиту российского лидера в Индию, который рассматривается как «ключевое событие в контексте двусторонних отношений», отметил Ушаков.

Помощник президента добавил, что в ходе юбилейного саммита БРИКС, который пройдёт 26 июля в ЮАР, Путин и Моди также намерены обсудить предстоящий визит российского лидера в Индию.

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Отношения России и Индии
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