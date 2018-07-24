Москва, 24 июля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. «Значительных спекуляций» на валютном рынке в среду (25 июля) не ждем. Торги по доллару будут проходить в рамках 62−63 рубля, а по евро на биржевой площадке, в паре с рублем, максимального падения ждем к уровню 72,16, а верхней планкой выступит уровень 73,7. Об этом сообщила ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

По ее словам, для российской валюты на текущую неделю ключевой будет поддержка 62,36. Продажи ниже этой отметки могут стать поводом падения вплоть до 61,68. Однако большего укрепления при поддержке только лишь налогового периода внутри страны ждать не стоит. Так, дополнительные факторы влияния в виде динамики нефти или стоимости доллара США в мире, больше будут давить на стоимость национальной валюты.

Аналитик добавила, что с начала недели рубль укрепляется, что является результатом роста цены на нефть марки Brent за прошлую неделю на 2,4%. Да, реакция несколько запоздалая, так как прямой корреляции российского валютного рынка с энергетическим рынком сейчас нет. Дополнительное давление оказывало снижение USDX в мире, однако при условии массовой неопределенности относительно дальнейших действий президента США Дональда Трампа в рамках торговых войн.

Инвесторы могут начать «уходить в надёжный доллар». Потому фактор стоимости индекса доллара США на среду стоит учитывать как опасение падения рубля к уровню 63 против американского доллара, считает Сальникова.

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