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Госдума снизила ставку таможенных пошлин на нефть

Экономика

Она будет снижаться в течение шести лет

Госдума снизила ставку таможенных пошлин на нефть
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 24 июля 2018, 12:01 — REGNUM  Закон о поэтапном снижении максимального размера ставки вывозных таможенных пошлин с 2019 года Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Речь идет о действующей сегодня норме, которая позволяет правительству в течение 2018 года повышать ставку таможенных пошлин на нефть до 90%. Такими полномочиями Госдума ранее наделила правительство в обмен на заморозку ставки акцизов.

Теперь же, начиная с 2019 года максимальный уровень ставки будет снижаться. Уменьшение размера будет поэтапным и займет шесть лет. По итогам процесса максимальный уровень ставки вывозной таможенной пошлины не должен превышать 60%.

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