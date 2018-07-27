Лонгйир, Норвегия, 27 июля, 2018, 04:03 — ИА Регнум. Норвегия занимает «круговую оборону», отбиваясь от претензий своих европейских союзников в вопросе использования ресурсов островов Шпицберген. Почему эти северные земли оказались столь привлекательными и сможет ли Норвегия отстоять то, что она считает по праву своим, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Inokean.ru Снежный краб

Споры вокруг Шпицбергена между ЕС и Норвегией обострились в 2016 году, когда Норвегия отменила 16 лицензий, выданных ЕС судам из Литвы, Латвии и Испании на вылов снежного краба в этом северном районе. Казалось бы, причина конфликта невелика, но если учесть все сопутствующие потери ущемленных Норвегией европейцев, то и крабовая эпопея оказывается довольно болезненным ударом. Тем более что ею все не исчерпывается, ведь территория, прилегающая к архипелагу Шпицберген, богата не только рыбными ресурсами, но и такой важной составляющей современной экономики, как углеводороды.

Так что через создание прецедентов европейцы могут в один прекрасный момент предъявить Норвегии требования и на широкий ассортимент северных богатств — если крабов добываем вместе, то почему бы и нефть с газом не подогнать под те же условия? Тем более что международные договоренности по освоению Шпицбергена становятся нынче объектом разнообразных трактовок. Так выстоит ли Норвегия под этим напором и где в данной ситуации может найтись выгода и для России?

Узнайте детали: От краба — к богатствам шельфа: ЕС хочет отбить у Норвегии Шпицберген

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