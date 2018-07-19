От краба – к богатствам шельфа: ЕС хочет отбить у Норвегии Шпицберген

Анна Горохова, , 19:32 — REGNUM

В водах архипелага Шпицберген разворачивается международный экономический конфликт. Как сообщает The Independent Barents Observer, комитет Европарламента по рыболовству потребовал от Еврокомиссии принять меры в отношении Норвегии, запретившей вылов в районе арктического архипелага снежного краба. У борьбы за прибыльный промысел есть более важная причина.

Спор ЕС с Норвегией обострился в 2016 году, когда Еврокомиссия выдала лицензии на вылов снежного краба 16 судам из Литвы, Латвии и Испании в районе Шпицбергена. Норвегия эти лицензии официальными не признала, и получившие их рыболовецкие суда были задержаны, а предприятиям выписаны крупные штрафы. Первыми ловить крабов у Шпицбергена отправились латвийские рыболовы, которые после отпора Норвегии просили ЕС компенсировать ущерб (измеряемый в миллионах евро) от простоя флота. Евросоюз о выплатах промолчал, но заявил о готовности обратиться в Международный суд ООН, если конфликт с Норвегией не удастся решить иначе.

Хозяйственная деятельность на Шпицбергене регламентируется так называемым Шпицбергенским трактатом от 1920 года. Согласно документу, архипелаг формально находится под суверенитетом Норвегии, однако право использовать его природные ресурсы есть у всех 42 стран, подписавших договор. Входит в их число и Россия, также имеющая претензии к Норвегии, желающей распространить суверенитет и на континентальный шельф вокруг островов Шпицбергена.

Российские рыбаки ведут промысел в морском районе архипелага Шпицберген, руководствуясь непризнанием еще Советским Союзом норвежской 200-мильной рыбоохранной зоны и ее юрисдикции здесь. Но в районе архипелага норвежцы в полной мере контролируют рыболовство российских судов, выполнение ими правил, которые устанавливают норвежцы в одностороннем порядке, и наказание в случае обнаружения нарушений таких правил.

Читайте также: Плоды уступок в Баренцевом море: как Норвегия пользуется ошибкой России

Договор 1920 года позволяет странам-участницам вполне законно обвинять Осло в дискриминации. Председатель комитета Европарламента по рыболовству Ален Кадек считает дипломатические усилия Еврокомиссии «недостаточно решительными». Недавно парламентарий потребовал разъяснить, что именно комиссия намерена предпринять для защиты прав государств — членов ЕС.

Комитет по рыболовству Европейского парламента опасается, что владельцы судов, вложивших значительные средства в промысел снежного краба на основе законодательства ЕС, теперь рискуют стать банкротами. Ситуация грозит потерей сотен рабочих мест по всей Европе.

Но недружелюбные действия Норвегии по отношению к Евросоюзу связаны не только с тем, что продажа снежного краба является прибыльным бизнесом. Случай может стать правовым прецедентом, который нарушит более крупные экономические планы страны. Снежный краб обитает на дне моря в районе континентального шельфа, с которым традиционно связано много неопределенностей. Шельф и его ресурсы в договоре о Шпицбергене отдельно не прописаны, и это дает Норвегии возможность гнуть свою линию — и предъявлять права на шельфовые полезные ископаемые.

Если европейские рыбаки смогут осуществлять вылов краба, правительства этих стран потенциально могут предъявить права на нефтегазовую добычу на шельфе в районе Шпицбергена. Получается, что решение конфликта, предметом которого стал снежный краб, станет показателем того, может ли Норвегия отстоять свои интересы.

«Если ЕС настоит на своем, это будет означать, что и нефтяные, и газовые ресурсы должны рассматриваться как предмет договора о Шпицбергене. А значит, все страны — участницы договора будут иметь на них равные права», — рассказал Barents Observer Харальд Бревиг Хансен, доктор наук Института Фритьофа Нансена в Осло.

Норвегия, чувствуя угрозу, времени не теряет: в июне 2018 года министерство нефти и энергетики Норвегии объявило о выдаче лицензий на добычу нефти на шельфе северных морей. Некоторые из выделенных участков находятся к югу от охраняемой зоны Шпицбергена — более близких к архипелагу лицензий Норвегия еще не раздавала. Кто получит право на нефтеразведку, пока неизвестно, но со стороны Осло это решение выглядит как попытка застолбить территорию.

Сможет ли Норвегия выиграть в споре со столькими противниками? Для нефтяной страны от результата этой борьбы может зависеть экономическое самочувствие: в Баренцевом море находится примерно 2/3 оставшихся нефтяных запасов Норвегии, геологические провинции вокруг Шпицбергена практически не изучены и могут преподнести стране очень приятный сюрприз. Только вот международные соглашения никто не отменял.

Читайте также: Шпицберген: научный полигон Арктики или территория НАТО?