Красноярск, 24 июля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Ежедневные отчёты властей Красноярского края о количестве и площадях действующих в регионе лесных пожаров оптимизма не внушают. По состоянию на 1 июня 2018 года в крае действовало четыре лесных пожара на площади 85,5 га. Уже 29 июня было зарегистрировано 143 пожара на площади более 110 тыс. га. А сегодня, 24 июля, в регионе действуют 166 пожаров на общей площади более 820 тыс. га. В том числе в авиационной и наземной зонах — 37 пожаров (7968 га), в зоне контроля в Эвенкийском, Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском районах — 129 пожаров (813 125 га).

Лесной пожар

В Эвенкийском районе в заповеднике «Тунгусский» зарегистрирован один пожар на площади 19 689 га.

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Тем временем власти Красноярского края утверждают, что ситуация с лесными пожарами в регионе «находится под контролем», населённым пунктам и объектам экономики ничего не угрожает.

Как сообщили ИА REGNUM 24 июля в краевом министерстве лесного хозяйства, за прошедшие сутки в регионе ликвидировали 73 лесных пожара на площади 22 413 га, в том числе 65 очагов возгораний — в зоне контроля. С огнём борются более 1000 человек с использованием 54 единиц техники. 22 воздушных судна осуществляли авиапатрулирование, доставку сил и средств к местам возгораний.

Что касается возгораний в зоне контроля, согласно законодательству, власти имеют право их не тушить, объясняя это тем, что эти пожары не угрожают населённым пунктам и объектам экономики, а возможные затраты на их тушение превысят предполагаемый ущерб. Решения о нетушении принимаются краевой комиссией по ЧС.

По предварительным данным минлесхоза, в большинстве случаев пожары возникли из-за гроз.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня действует режим ЧС. По состоянию на 23 июля в крае действовало 220 лесных пожаров на площади более 760 тыс. гектаров.

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Добавим, жители Красноярска в соцсетях сообщают о том, что город затянут едкой дымкой. В том числе некоторые пользователи связывают эту дымку с горящими в регионе лесами.

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