Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превышает 760 тыс. га

Красноярск, , 09:40 — REGNUM В Красноярском крае 23 июля действуют 220 лесных пожаров на площади более 760 тыс. гектаров. В том числе 180 очагов находятся в труднодоступной зоне отдалённых северных территорий.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, с огнём ежедневно борются порядка одной тысячи человек, использующих до 100 единиц техники. Задействовано до 30 воздушных судов.

Между тем, как признают краевые власти, ущерб от огня в регионе значителен. Точная сумма ущерба не называется.

«Действующие пожары не угрожают населённым пунктам и находятся в так называемой контролируемой зоне. Тем не менее ущерб от огня значителен: теряются леса, выделяются серьёзные средства на тушение. У нас хороший Лесопожарный центр, но мы считаем, что нужно переоснащать эту службу. Главным образом, усиливать её эффективной легкомоторной авиацией», — прокомментировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс по результатам посещения краевой базы авиационной и наземной охраны лесов 23 июля.

Усс подчеркнул, что причиной более 80% очагов возгораний являются сухие грозы. Он сообщил, что через год может быть выделено 1,5−2 млрд рублей на приобретение 30 единиц современной авиатехники.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в лесах Красноярского края с 22 июня введён режим ЧС.

20 июля в регионе действовало 230 лесных пожаров на общей площади более 660 тыс. га. В том числе в зоне контроля — 190 пожаров на площади более 650 тыс. га (в Эвенкийском, Северо-Енисейском, Туруханском районах).

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При этом жители Красноярска жалуются на дымку, затянувшую город. В том числе они связывают её появление с действующими в регионе лесными пожарами.

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