Ростов-на-Дону, 24 июля, 2018, 09:01 — ИА Регнум. Меньше месяца осталось до годовщины страшного пожара на Театральном спуске, который оставил сотни ростовчан без жилья. Власти города-миллионника за это время так и не решили жилищный вопрос всех погорельцев, но планируют довести работу до конца до 21 августа.

Donland.ru После пожара

«На сегодняшний день мы приобрели жильё для 326 человек. Всего в списке 484 человека. И мы намерены завершить этот процесс к 21 августа. Мы пока не со всеми гражданами заключили договор, который даёт им право в течение 3 месяцев подбирать для себя новое жильё. Плюс есть небольшое количество людей, которые в судах по-прежнему обосновывают своё право на субсидии на покупку жилья с нашей стороны», — цитирует сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва портал donnews.ru.

Он также разъяснил, на что были потрачены 14,2 млн рублей, которые собрал на помощь погорельцам фонд «Город». Большая часть средств была направлена гражданам, чьё жилье уцелело в пожаре. Это объясняется тем, что для этих людей никаких мер поддержки не предусмотрено.

ИА REGNUM напоминает, что в апреле директор департамента координации строительства и перспективного развития донской столицы Андрей Дикун пообещал решить вопрос погорельцев «в следующие три месяца», то есть в июне.

Пожар, уничтоживший более 100 жилых домов в центре Ростова-на-Дону, произошел 21 августа 2017 года. Он стал самым крупным за всю историю города-миллионника. Пламя полыхало на площади свыше 10 тыс. кв. метров. 692 горожанина лишились жилья полностью. За медицинской помощью обратились около 60 человек, один человек погиб.

Почти год большинство пострадавших вынуждены обивать пороги различных инстанций, несмотря на то, что вера в справедливость растаяла на фоне безразличия чиновников.

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