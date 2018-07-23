Москва, 23 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. В мире на сегодня существует несколько смертельных угроз человечеству. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, 71% всех случаев смерти приходится на неинфекционные заболевания. От них ежегодно умирает 41 миллион человек. Наибольшая доля смертей происходит от сердечно-сосудистых заболеваний — 17,9 миллиона человек. По словам медиков, для России — это проблема номер один на сегодня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови

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Помимо этого, главными причинами смертности населения в XXI веке являются онкология и ВИЧ. Только в 2015 году от рака умерли 8,8 млн человек. Это практически каждая шестая смерть в мире. Эксперты поясняют, что причинами увеличения количества больных онкологией в развивающихся странах являются изменения характера питания, изменения активности и загрязнение окружающей среды. Полностью избавиться от рака как от проблемы пока невозможно, утверждают специалисты. А вот с ВИЧ-инфекцией и СПИД, возможно, медики и учёные справятся уже к концу нынешнего столетия.

«Ключевым компонентом будет создание эффективной вакцины против ВИЧ. Нынешние кандидатные вакцины защищают лишь 30% людей», — цитирует РИА Новости слова заведующего лабораторией иммунохимии Института вирусологии имени Д. И. Ивановского, профессора, доктора биологических наук Эдуарда Карамова.

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Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России продолжает ухудшаться. Показатель заболеваемости в 2017 году составил 71,1 на 100 тыс. населения, тогда как в 2016 году было 69,6 на 100 тыс. населения. В 2017 году по показателю заболеваемости ВИЧ в РФ лидировала Кемеровская область — зарегистрировано 203 новых случая ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения. На втором месте Иркутская область — 160, тройку замыкает Свердловская область с 157,2 случая на 100 тыс.