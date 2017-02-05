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Ученые Оксфордского университета назвали основные угрозы человечеству

Наука
Страшные ожидания могут стать реальностью, предупреждают эксперты

Лондон, 5 февраля 2017, 00:38 — REGNUM  Тремя наиболее вероятными причинами грядущего апокалипсиса являются пандемии, экстремальные изменения климата и ядерная война. Однако мировое сообщество прикладывает недостаточно усилий для того, чтобы избежать этих негативных сценариев, сообщает 3 февраля британский таблоид The Daily Mail со ссылкой на исследование, опубликованное специалистами из Института будущего человечества (Future of Humanity Institute — FHI).

По мнению ученых FHI, являющегося часть философского факультета Оксфордского университета, человечеству необходимо очень внимательно относиться к разрабатываемому биологическому оружию. Риски, связанные с его распространением, катастрофические изменения климатических условий на планете Земля, а также масштабная мировая война с применением ядерного оружия — вот основные сценарии, которые могут привести к концу света.

Исследователи опросили ученых экспертов, и на основе их ответов разработали ряд мер, необходимых для предотвращения рисков уничтожения человечества. По мнению авторов доклада, лидерам ведущих мировых держав необходимо больше внимания уделять противодействию распространения заболеваний, распространяемых вирусами Зика и Эбола.

Международное сообщество должно всеми мерами способствовать снижению указанных рисков, в противном случае самые страшные ожидания вполне могут стать реальностью, предупреждают ученые.

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Научные исследования
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