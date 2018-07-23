Москва, 23 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. Граждане РФ всё меньше предпочитают вкладывать денежные средства в покупку иностранной валюты — долларов и евро. Так, согласно статистике Центробанка, объём валютных вкладов россиян в 2017 году сократился на $6,4 млрд. А вот депозиты в рублях, напротив, выросли на 1 трлн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

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При этом на 1 июня объём вкладов населения в российских банках достиг 26,7 трлн рублей, из них 21,2 трлн пришлось на рублёвые вклады, а 5,5 трлн — на валютные, доля которых сократилась с 28,4% до 20,6%.

Эксперты видят в этом хороший знак, ожидая, что снижение доли депозитов в иностранной валюте ускорит развитие российской экономики.

«Сокращение доли валютных вкладов является важным элементом «дедолларизации» отечественной экономики, — цитируют «Известия» слова аналитика «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина. — Отчасти она обусловлена опережающим трендом снижения уровня инфляции по отношению к процентным ставкам на рынке».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ЦБ РФ, в июне 2018 года вклады российских граждан в банках увеличились на 1,1% и составили 27 трлн рублей. При этом доля валютных вкладов, несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2% — до 20,3%. Доля валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 1,3% — до 37,8%.

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Всего же за первое полугодие банковские вклады населения выросли на 2,5%, а объём депозитов и средств на счетах организаций сократился на 0,3% и составил 25,5 трлн рублей.