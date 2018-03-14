Снижение ставок по вкладам заставит граждан хранить деньги «под матрасом»

Москва, , 10:52 — REGNUM Российские банки следуют за курсом Банка России и плавно снижают ставки по депозитам. В первую очередь это касается вкладов в рублях, потому что процентные ставки по депозитам в иностранной валюте и так балансируют около невзрачных значений, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

С одной стороны, влияние снижающейся ключевой ставки бесспорно — ЦБ РФ сохраняет в силе политику смягчения денежно-кредитных условий, в 2018 году один раз ставка уже снижалась, в марте с большой долей вероятности она потеряет еще 25 базисных пунктов и составит 7,25% годовых.

«С опорой на ультранизкую инфляцию можно допустить, что ставка снизится на 50 базисных пунктов сразу, до 7% годовых, но тогда Центробанку России придется взять продолжительную паузу для наблюдений за монетарным эффектом», — считает эксперт.

Банки внутри российской банковской системы охотно сокращают ставки по депозитам, так как не слишком нуждаются в средствах — ЦБ РФ предоставляет доступ к нужному объему ликвидности, — и очень медленно снижают ставки по кредитам.

По ее мнению, это тоже можно легко объяснить: кредитные линии для отечественных банков были и остаются основным источником заработка. Снижать ставку по кредиту с опережением просто невыгодно самому банку.

«Средняя ставка по рублевому депозиту к 12 марта составила 6,4% годовых. По-прежнему наиболее выгодными с точки зрения процентной ставки остаются трехмесячные вклады, в ряде случаев удачную ставку банки предлагают за полугодовой депозит.

При этом отчетливо видно, что ни в «коротких», ни в «длинных» деньгах банки не нуждаются — ставки по быстрому депозиту около одного месяца не превышают 5,4%, ставки по вкладам на год-два составляют порядка 6%-6,4%. При этом банки в последние шесть месяцев перемещают ставки очень динамично», — пояснила Бодрова.

Вполне вероятно, что до конца 2018 года средняя ставка по месячному депозиту сократится до 5%, по трехмесячному — до 6,2%, менее интересными станут годовые вклады. Нельзя исключать, что примерно в III квартале за счет накопленного эффекта смягчающейся денежно-кредитной политики некоторые из ставок по рубленым депозитам уйдут ниже 5%.

«Помимо действий ЦБ РФ, против ставок по рублевым депозитам играет и «народный» эффект: ставка сокращается и становится менее привлекательной для вкладчика, который не торопится размещать свои финансы под небольшой процент.

Для населения России рублевые депозиты по-прежнему являются наиболее доступным и простым способом приумножить свой капитал, и раз сейчас он работает плохо, то это означает, что люди обращаются с деньгами традиционно — хранят «под матрасом» или просто тратят», — высказала свое мнение эксперт.

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