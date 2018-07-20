Соледар, ДНР, 20 июля, 2018, 20:25 — ИА Регнум. В 10:00 мск украинские бандиты обстреляли из минометов калибра 82 мм населенный пункт Зайцево, сообщили 20 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

ИА Красная Весна Разрушения. ДНР

Под обстрелом оказался жилой дом. Повреждены кровля, перекрытия и пол. В доме обнаружена неразорвавшаяся 82-мм мина.

Напомним, 18 июля представитель ДНР сообщил, что, по данным разведки, украинские войска оборудуют новые минометные позиции вдоль линии соприкосновения.

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