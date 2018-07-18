ДНР: ВСУ оборудуют новые минометные позиции в Донбассе

Донецк, , 14:23 — REGNUM Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудуют новые позиции для минометов в районе линии соприкосновения в Донбассе, заявил 18 июля журналистам глава пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, разведка ДНР зафиксировала проведение работ украинскими военными по оборудованию новых позиций для минометных расчетов в районе населенного пункта Новотроицкое.

В связи с этим в ДНР не исключают увеличения провокационных обстрелов территории республики со стороны ВСУ.

«Обращаемся к миссии ОБСЕ с призывом обратить внимание на данный факт и не допустить подвоза запрещенных Минскими соглашениями минометов на позиции», — заявил Безсонов.

Напомним, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) заявили, что в ВСУ сформировано четыре сводных снайперских отряда в районе линии соприкосновения в Донбассе, задачей которых будет осуществление провокационных обстрелов территорий народных республик.

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