Ереван, 20 июля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. «Мы знаем, что наш стратегический партнер, наш вековой друг Россия имеет все возможности для недопущения войны в регионе. И я не могу поверить в вероятность того, что Россия не использует свои возможности», — заявил в ходе пресс-конференции 20 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян.

А1+ Никол Пашинян

По его словам, при этом армяне всей нацией и каждую минуту должны быть готовы к войне. «Я не могу поверить в то, что Россия не использует свои рычаги, чтобы сдержать Азербайджан от провокации», — отметил Пашинян.

Относительно карабахской проблематики он отметил, что говорить сегодня о каких-либо компромиссах с армянской стороны бессмысленно, поскольку очевидным образом Азербайджан не готов к компромиссу. Премьер Армении отметил, что при появлении у Баку воли к компромиссам вопрос о таковых с армянской стороны будет обсужден всей нацией. Он также добавил, что без участия народа Нагорного Карабаха проблема не будет решена, и во всех рабочих документах переговоров по мирному урегулированию карабахского конфликта зафиксирована необходимость полноценного участия Арцаха.

Я могу сказать одно — исключается любое решение карабахского вопроса, которое не будет принято армянским народом. Никакая власть не сможет этого сделать, поскольку это общенациональный вопрос», — отметил Пашинян.

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Отвечая на вопрос о поставках белорусского наступательного вооружения Азербайджану, Пашинян обратился к деятельности ОДКБ в целом:

Наша позиция заключается в том, что мы должны уточнить взаимные обязательства. Если мы состоим в ОДКБ, значит у вас перед нами обязательства, у нас есть обязательства перед вами. Давайте уточним эти обязательства и будем их соблюдать», — отметил премьер Армении.