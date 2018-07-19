Продажа Минском вооружений Азербайджану беспокоит Ереван – Никол Пашинян

Ереван, , 18:38 — REGNUM Продажа Минском Азербайджану систем залпового огня «Полонез» собственного производства обострила отношения между Минском и Ереваном, заявил Еврорадио премьер-министр Армении Никол Пашинян.

У нас хорошие отношения, но я думаю, что у нас есть большой потенциал, и мы должны его реализовать. Конечно, у нас есть обеспокоенность по поводу продажи Белоруссией оружия Азербайджану. И это большая проблема для наших отношений. Я об этом говорил с президентом Лукашенко. И вы знаете, эта проблема обостряется тем, что Армения и Белоруссия являются военно-политическими партнерами в рамках ОДКБ. Все граждане Армении недовольны по поводу того, что Минск продает оружие Азербайджану», — отметил Пашинян.

Журналист отметил, что знает о том, что и Пашинян, и другие чиновники Армении пытаются уговорить Минск и лично Лукашенко больше Азербайджану оружие не продавать, спросив, получится ли у них.

Думаю, неправильно говорить, что мы пытаемся уговорить. Мы объясняем нашу позицию по этому вопросу. Мы с уважением относимся к интересам Белоруссии и надеемся, что она с уважением относится к интересам Армении. К сожалению, для нас такая деятельность неприемлема, и я хочу об этом сказать прямо», — отметил премьер Армении.

О приобретении Баку белорусских РСЗО стало известно в июне, когда президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии воинской части ракетных войск Азербайджана. На фото с мероприятия попали и белорусские «Полонезы». В тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Рубен Рубинян заявил: «Жаль, что Белоруссия, дружественная нам страна, продает вооружение стране, имеющей с нами конфликт».

По словам председателя Совета национальной безопасности Армении Армена Григоряна, сейчас и МИД, и Совет нацбезопасности Армении работают над тем, чтобы Минск отказалась от продажи вооружения Азербайджану.