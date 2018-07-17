Москва, 17 июля, 2018, 11:14 — ИА Регнум. Ожидания президента Украины по поводу сохранения сугубо отрицательной позиции президента США Дональда Трампа по «Северному потоку — 2» не оправдались и не могли оправдаться: где мировая политика, лидерами которой являются лидеры Китая, США и России, и где незаконноизбранный президент Порошенко, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Ранее Владимир Путин на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки заявил о готовности России продлить транзитный газовый контракт с Украиной в случае урегулирования спора компаний в Стокгольмском суде.

Тот факт, что ожидания Петра Порошенко и компании по поводу сохранения сугубо отрицательной позиции президента США Дональда Трампа по «Северному потоку — 2» не оправдались, конечно, вызывает в Киеве немалую досаду. По сути дела, по итогам российско-американской встречи в верхах в Хельсинки была закреплена та схема, которую Владимир Путин огласил на майской встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель: проект «Северный поток — 2» остаётся в силе, а Россия соглашается продолжать поставлять газ в Европу, в том числе и через территорию Украины.

Для режима Порошенко, однако, принципиально важны сроки, ведь он на ладан дышит. И в этом смысле тот факт, что президент Путин обусловил готовность нашей страны сохранить транзит газа через Украину урегулированием спора между соответствующими хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитраже, им весьма неудобен. Во-первых, на это потребуется время. Во-вторых, полностью все споры урегулированы всё равно не будут. Вот и волнуется коммерческий директор «Нафтогаза», пытается создать видимость того, чего нет.

Надо сказать, однако, что и озвученное Трампом после встречи с президентом России согласие на право Германии осуществлять этот проект — это не окончательная позиция США. Ключевым субъектом американской внешней политики является конгресс, а преобладающая в нём позиция по поводу итогов российско-американских переговоров в Хельсинки известна. Поэтому не исключаю, что тема американских санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке — 2», так или иначе ещё всплывёт. Тем не менее сказанное Трампом имеет немалый вес.

В целом же, если говорить об украинской составляющей тематики этих переговоров, то пожелания Петра Порошенко в том смысле, чтобы Трамп «вернул» Россию на верный, в его понимании, путь, не оправдались. Они и не могли оправдаться: где мировая политика, лидерами которой сегодня вместе с Си Цзиньпином являются Дональд Трамп и Владимир Путин, и где незаконноизбранный Пётр Порошенко — банальный инструмент в действиях Запада против России!

Действовать против России Запад в целом и США в частности не перестанут никогда; лишь интенсивность этих действий может снижаться, чего и добивается сегодня Владимир Путин. А вот инструменты будут меняться. В том числе и такие, как Порошенко и его содельники.

Читайте также: В «Нафтогазе» ответили на слова Путина о сохранении транзита через Украину