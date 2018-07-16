Москва, 16 июля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин стал холостым. Свой брак с супругой Ириной бывший претендент на пост президента РФ расторг официально.

Kremlin.ru Павел Грудинин

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Дело о разводе рассматривалось мировым судом Бабушкинского района Москвы и проходило в закрытом режиме, сообщает РБК со ссылкой на адвоката теперь уже бывшей супруги Грудинина Елену Бойцову. Она пояснила, что Ирина Грудинина пыталась решить дело мирным путем и «не выносить сор из избы». Самого Грудинина на заседании не было.

Решение о расторжении брака вступит в силу через месяц.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года беспартийный директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин был выдвинут КПРФ в качестве кандидата от партии для участия в президентских выборах — 2018, которые состоялись в марте 2018 года. На выборах Грудинину удалось заручиться поддержкой свыше 11% избирателей. Главой государства был избран Владимир Путин.