Грудинин выдвинут кандидатом в президенты РФ

Москва, , 16:33 — REGNUM Делегаты съезда Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), который проходит 23 декабря в Москве, выдвинули в качестве кандидата от партии для участия в президентских выборах-2018 беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Об этом, как передает РИА Новости, сообщили в партии после подсчета итогов голосования.

«КПРФ на съезде выдвинула директора совхоза им. Ленина П. Грудинина кандидатом на выборах президента», — передает вещатель.

Ранее стало известно, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который четыре раза баллотировался в президенты России, возглавит некий высший совет народно-патриотических сил, который будет штабом выборной кампании кандидата в президенты от этой партии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что пленум Центрального комитета КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина кандидатом на предстоящих выборах президента России.

Выборы президента России намечены на март 2018 года.

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