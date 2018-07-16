Москва, 16 июля, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа в Хельсинки сегодня, 16 июля, возможно, станет маленьким шагом в сторону от того кризисного состояния, в котором пребывают российско-американские отношения, и на пути к конструктивному диалогу между Россией и Соединёнными Штатами. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

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"У них (Трампа — прим. ИА REGNUM ) и ранее были контакты с президентом Путиным. Они относятся друг к другу уважительно. И у них достаточно неплохо получается разговаривать. Хотя до этого им не представлялись возможности для длительного общения, на этот раз рассчитываем на более полноценный разговор», — добавил в интервью RT официальный представитель Кремля.

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Также Песков добавил, что повестки саммита не существует. Среди тем, которые могут быть обсуждены в ходе переговоров — темы международной безопасности, Сирии, Ирана, а также, возможно, строительство «Северного потока —2». Однако, как отметил официальный представитель Кремля, вопросы пересмотра статуса Крыма или выдачи Вашингтону Эдварда Сноудена Россия обсуждать не намерена.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-американский саммит с участием президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдёт в столице Финляндии 16 июля. Ожидается, что лидеры двух стран сначала побеседует тет-а-тет в присутствии переводчиков, затем состоится рабочий обед, в котором примут участие немногочисленные члены делегаций РФ и США.

Глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждёт встречи с российским лидером, однако ожидая от предстоящего саммита у него невысокие. По его словам, ничего плохого из встречи лидеров двух государств не выйдет, но, возможно, выйдет что-то хорошее.