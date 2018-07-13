Магадан, 13 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. В Магаданской области сохраняется напряжённая ситуация с авиабилетами в Москву. Прямые рейсы в столицу России в июле — начале августа если и есть, то очень дорогие, а улететь с пересадками тоже стоит недёшево — от 39 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Салон самолета

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К примеру, один билет до Москвы на 15 июля стоит 95 тыс. рублей, если лететь без пересадок. Есть также абсолютно непривлекательная альтернатива: сутки лететь в столицу с двумя пересадками и за 68 тыс. рублей или дороже. Тем, кто соберётся улететь с Колымы в центр России 17 июля, повезёт больше: есть билеты с одной-двумя пересадками, но по цене от 39 тыс. рублей. При этом за путешествие прямым рейсом придётся заплатить гораздо больше: от 137 тыс. рублей.

Такая цена на прямой перелёт сохраняется всю вторую половину июля и в начале августа, меняется только стоимость путешествия с пересадками: его стоимость может начинаться от 55 тыс. рублей, 74 тыс. и так далее. Есть дни, когда увезти колымчан в Москву без пересадок предлагает авиакомпания «Нордвинд» по цене от 38 тыс. рублей, но её билеты — невозвратные и без багажа.

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Дефицит авиабилетов на Колыме врио главы региона Сергей Носов считает катастрофическим.

«У нас есть примеры, когда федеральные чиновники из-за отсутствия билетов не могли или приехать в Магадан на важные совещания, или, наоборот, уехать обратно. Проблемы остаются и с билетами, и с транспортным сообщением — даже несмотря на поручение президента, несмотря на меры, принимаемые правительством», — констатировал врио главы региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля путешественники из Польши не смогли улететь в Москву из Магадана и были вынуждены отправиться пешком и на попутках в Якутск. «Какой стыд!» — комментировали отсутствие авиабилетов жители Колымы в соцсетях. Напомним, дороговизна перелётов из Магадана в Москву и обратно — ежегодная проблема для Колымы, но в этом году дефицит авиабилетов сильнее, чем обычно. Ситуацию усугубило меньшее по сравнению с предыдущими годами количество субсидированных авиабилетов для колымчан.

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