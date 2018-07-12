Брянск, 12 июля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В Брянске продлено расследование дела о смерти 11 младенцев в перинатальном центре, которое было возбуждено летом 2017 года. Потерпевшие потребовали провести повторные экспертизы в московском центре, так как опасаются, что брянские эксперты могут быть предвзяты, сообщило 12 июля РИА «Новости».

Pedro Reyna Новорожденный

Следствие продлено на 15 месяцев. Дело находится на особом контроле. В результате следователи дадут оценку действиям врачей, в ней будут учтены и результаты экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, что перинатальный центр в Брянске был открыт в марте 2017 года. Его стоимость составила 2,2 млрд рублей. За три месяца с момента открытия здесь умерли 11 детей. В региональном департаменте здравоохранения заявили, что всех детей «были свои причины для смерти»: в центре рожали женщины с высоким риском патологий. В конце июня 2017 года следователи возбудили уголовно дело по статье «Халатность». Отметим, что подобная ситуация была в Орле, где в феврале 2016 года в течение двух недель погибло восемь детей.

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