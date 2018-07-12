Ростов-на-Дону, 12 июля, 2018, 16:27 — ИА Регнум. Тысяче работников ростовской судоходной компании ООО «Палмали» погасили долги по зарплате. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Генпрокуратуры 12 июля, нарушения трудового законодательства были выявлены в ходе проверки, проведенной Южной транспортной прокуратурой.

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По итогам инспекции стало известно, что предприятие задолжало 1052 работниками более 145 млн рублей. Зарплата не выплачивалась с ноября 2017 года. За нарушение норм трудового законодательства ответственные лица были оштрафованы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда работодатель задолжал оплату труда сотрудникам предприятия. В 2016 году предприятие также уличили в задолженности по зарплате. В том же году в отношении директора судоходной компании «Палмали» было заведено уголовное дело по статье 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере». В период 2010—2011 годов руководитель не заплатил 1,3 млрд налогов.

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