В России — двадцать девятый день чемпионата мира по футболу. 12−13 июля — двухдневный перерыв перед матчем за третье место сборных Бельгии и Англии. Игра состоится в субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00.

Иван Шилов ИА REGNUM Чемпионат мира по футболу в России

08:03 12.07.2018 Сборная Англии вчера, 11 июля, проиграла сборной Хорватии. Счёт 2:1. Таким образом, в финале встретятся Хорватия и Франция.

08:04 12.07.2018 В матче за третье место, который пройдёт 14 июля, сыграют Бельгия и Англия.

08:08 12.07.2018 Вице-премьер КНДР и председатель Корейской футбольной ассоциации Ли Рен Нам посетит церемонию закрытия ЧМ-2018 в Москве, сообщает 12 июля пресс-служба посольства России в КНДР на своей странице в Facebook. Читайте также: Церемонию закрытия ЧМ-2018 посетит представитель КДНР

08:51 12.07.2018 Футболисты сборной Англии в полуфинальном матче чемпионата мира — 2018 с Хорватией отдали все свои силы на поле, просить большего от них было невозможно, заявил главный тренер англичан Гарет Саутгейт. Об этом: «Вселили в нацию надежду»: тренер Англии о поражении в полуфинале ЧМ-2018

08:54 12.07.2018 Турнир 11 июля стал одним из самых зрелищных за последнее время — в компенсированное время сборная Хорватии обошла команду Туманного Альбиона и вышла в финал со счётом 2:1. ИА REGNUM публикует фоторепортаж с матча национальных сборных Англии и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве. Об этом: Матч Англия — Хорватия: фоторепортаж

09:04 12.07.2018 Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что хотел бы поработать не только клубным тренером, но и возглавить сборную. По его словам, он хотел бы работать со сборной Португалии. Читайте подробнее: Моуринью рассказал, какую сборную хотел бы возглавить

09:08 12.07.2018 На мачте полуфинала чемпионата мира по футболу, который состоялся между сборными Хорватии и Англии на стадионе «Лужники», были задействованы свыше 4 тыс. волонтёров — 2171 добровольцев Оргкомитета «Россия-2018» и 1946 городских волонтёров Москвы. Читайте подробнее: Более 4 тыс. волонтёров работали на матче Хорватия — Англия

09:49 12.07.2018 Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура пошутила, что могла бы уже стать гражданкой России, поскольку регулярно посещает страну. «Думаю, я уже могла бы гражданство получить, потому что за два года приезжала 23 раза в вашу замечательную страну». Об этом: Генсек ФИФА: «Я уже могла бы получить российское гражданство»

10:29 12.07.2018 Законопроект о новой праздничной дате — Дне российского футбола вносят в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Белик в ходе пленарного заседания. Поправки дополняют закон «О днях воинской славы и памятных датах России» памятной датой — 22 октября — Днем российского футбола. Читайте также: В Госдуме предлагают отмечать День российского футбола

11:59 12.07.2018 Принц Уильям поддержал сборную Англии, которая в полуфинале чемпионата мира в России проиграла команде Хорватии. Читайте подробнее: Принц Уильям оценил выступление сборной Англии на ЧМ-2018

12:04 12.07.2018 Спрос на краткосрочную аренду жилья в Санкт-Петербурге накануне последнего петербургского матча ЧМ-2018 вырос по сравнению с началом мундиаля. Об этом: Спрос на аренду жилья в Петербурге вырос перед предпоследним матчем ЧМ

12:19 12.07.2018 Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») сообщил о том, что поспорил с депутатом Валерием Газзаевым на результат финала чемпионата мира. «Поспорили сегодня с Валерием Газзаевым на результат финала. Он говорит, что победит Франция, а я — Хорватия. В воскресенье проверим…» — написал Ионин в соцсети. При этом, по мнению парламентария, болеть в финале не за кого. «России не будет. Молодая и перспективная соборная Англии вылетела вчера. Яркая Бельгия тоже остановилась в полуфинале. Интереснее будет матч за третье место смотреть», — рассуждает он.

12:26 12.07.2018 На всех матчах чемпионата мира впервые был проведён антидискриминационный мониторинг. К такому выводу пришли эксперты во время заседания комиссии по вопросам многообразия и борьбы с дискриминацией в футболе, которое прошло 11 июля в Москве на стадионе «Лужники». Читайте подробнее: Глава департамента FIFA: Нынешний ЧМ — самый дружественный и гостеприимный

12:39 12.07.2018 В Ростове-на-Дону состоится закрытая вечеринка для волонтёров ЧМ-2018. Праздник состоится на Театральной площади, на территории которой организована фан-зона FIFA. На мероприятие под названием «Host city volunteers' final party», которое начнётся 12 июля в 17:30, волонтёры могут взять с собой друзей, родителей и детей, но не более пяти человек. Читайте также: Волонтёров ЧМ-2018 пригласили на закрытую вечеринку в Ростове-на-Дону

12:54 12.07.2018 Петербуржцы заметили протечки воды на станции «Беговая», построенной специально к чемпионату мира по футболу. Об этом: В Петербурге подтекает станция метро, построенная к ЧМ-2018

13:16 12.07.2018 Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров («Единая Россия») просит МВД России провести проверку на экстремизм в отношении футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды. Об этом: Думский депутат-единоросс требует наказать хорвата Виду за экстремизм

13:21 12.07.2018 Согласн исследованию ВЦИОМ, в России финальный матч чемпионата мира по футболу будут смотреть 63% граждан страны. Подробности в материале: Финал ЧМ-2018 посмотрят две трети граждан России

13:24 12.07.2018 Призыв Международной федерации футбола телеканалам меньше показывать привлекательных болельщиц во время трансляции матчей ЧМ-2018 вызвал недоумение в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля. «С каких это пор красивые болельщицы кому-то мешают? Может быть, в Европе просто нехватка красивых девушек, и им просто завидно видеть красоток на трибунах наших стадионов — страны с самыми красивыми девушками в мире», — предположил член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР). Читайте также: В Госдуме объяснили призыв ФИФА меньше показывать красавиц на ЧМ

13:31 12.07.2018 В России трансляции матчей чемпионата мира по футболу смотрят 70% жителей, говорится в исследовании ВЦИОМ. Читайте также: Трансляции матчей ЧМ-2018 смотрят 70% жителей России

13:47 12.07.2018 Отличную организацию мирового футбольного первенства в России отметил член группы технического анализа Международной ассоциации футбола (ФИФА) Энди Роксбург. Стадионы прекрасные, организация отличная, игровой баланс хороший, отметил специалист и признался, что его поразила тактическая составляющая игр. Об этом: Член группы теханализа ФИФА: ЧМ организован отлично

13:52 12.07.2018 Болельщик из КНР во время полуфинала между командами Франции и Бельгии на стадионе «Санкт-Петербург» пытался проникнуть в сектор, примыкающий к VIP-ложе, где находились президент Франции, король Бельгии и другие почетные гости. Подробности в материале: Фанат из КНР наказан за приближение к VIP-ложе на мачте Франция — Бельгия

13:54 12.07.2018 Бывший нападающий сборной Англии по футболу Алан Ширер заявил, что он разочарован поражением в полуфинале мундиаля, однако доволен тем, как команда играла на протяжении турнира. Читайте также: «Разочарован, но доволен»: Ширер об игре сборной Англии на ЧМ-2018

14:54 12.07.2018 Президент Хорватского футбольного союза Давор Шукер извинился за слова игрока национальной сборной страны Домагоя Виды и члена делегации Огнена Вукоевича, которые выкрикивали бандеровские лозунги после матча с Россией. Читайте подробнее: Глава Хорватского футбольного союза извинился за выходку Виды

14:58 12.07.2018 Согласно данным ВЦИОМ, выступление сборной России на чемпионате мира по футболу в первую очередь вызвало у граждан РФ гордость (47%), радость (36%) и уважение (35%). Еще 28% испытывали надежду, а 21% — восхищение. При этом были те, кто испытал грусть, разочарование и даже стыд за национальных футболистов. Таковых оказался только 1%. Читайте также: Радость за успехи сборной России на ЧМ-2018 оказалась сильнее разочарования

15:03 12.07.2018 В рамках заключительных дней первенства планеты по футболу у президента России Владимира Путина запланировано «очень много» контактов, сообщили в Кремле. Подробности в материале: В Кремле рассказали о рабочем графике Путина в последние дни ЧМ-2018

15:03 12.07.2018 В петербургской фан-зоне ЧМ-2018 продолжаются развлекательные мероприятия для болельщиков мундиаля. Там весело и без футбола. Читайте также: В фан-зоне Петербурга болельщиков развлекают и без футбола

15:38 12.07.2018 Одним из претендентов на «Золотой мяч», приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу — 2018, является полузащитник мадридского «Реала» и капитан хорватской сборной Лука Модрич, заявил 12 июля защитник сборной Хорватии Деян Ловрен в интервью изданию Liverpool Echo. Читайте подробнее: Названо имя одного из претендентов на «Золотой мяч» ЧМ-2018

15:48 12.07.2018 Столицу Татарии в дни проведения первенства планеты по футболу посетили порядка 300 тыс. туристов. 297 тыс. туристов осмотрели музей-заповедник Казанский Кремль. Читайте подробнее: Казань в дни ЧМ-2018 посетили 300 тыс. туристов

17:06 12.07.2018 Жители домов, расположенных рядом с территорией ростовской фан-зоны FIFA, во время матчей футбольного первенства планеты отдохнули за пределами Ростовской области. Организаторы ЧМ-2018 отправили горожан на курорт. Об этом сообщил на пресс-конференции донской губернатор Василий Голубев. «Были нюансы, которые создавали для людей некоторые сложности. Фан-зона работала до 23:00. Шум был децибелов на 100. И это, конечно, на некоторых людей действовало. Я знаю, что те, кто отвечал за работу фан-зоны, в том числе и от правительства Ростовской области, опросили жителей, живущих в этих домах, и более десятка человек направили на отдых в Кавказские Минеральные Воды по их желанию. Это люди немолодые, как вы понимаете, на которых шум оказывает своеобразное воздействие. Надеюсь, что это хорошая традиция, которую можно сохранить, почему нет, если такая возможность появилась», — отметил глава региона. Голубев уточнил, что пожаловались на громкую музыку и шум 14 человек. Читайте подробнее: Организаторы ЧМ-2018 спасли ростовчан от шума путёвками на курорт

17:08 12.07.2018 Более трёх миллионов туристов посетили Москву за время проведения матчей ЧМ-2018. Наибольшее число болельщиков прибыло из Китая, США, Германии, Нидерландов и Франции. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента спорта и туризма Николай Гуляев. Об этом: Три миллиона туристов посетило Москву за время ЧМ-2018

17:18 12.07.2018 В субботу, 14 июля, в Петербурге поступят в продажу брелки «Подорожник» с изображением волка Забиваки. Ими можно будет расплачиваться за поездки в общественном транспорте и сохранить как сувенир ЧМ-2018. Подробности в материале: В транспорте Петербурга можно будет расплатиться брелком с Забивакой

17:36 12.07.2018 В дни проведения чемпионата мира по футболу Ростовская область стала центром притяжения туристов. Донской край посетили почти 200 тыс. гостей, половина из них — иностранцы. Об этом журналистам сообщил глава региона Василий Голубев. По его мнению, город — организатор ЧМ-2018 справился с наплывом футбольных болельщиков. Вместе с тем Голубев также назвал футбольное первенство планеты событием «грандиозным, неординарным и запоминающимся». Читайте также: Ростовскую область в дни ЧМ-2018 посетили почти 200 тыс. туристов

18:10 12.07.2018 В дни ЧМ-2018 международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону принял 2,3 тыс. рейсов и обслужил около 258 тыс. пассажиров. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, дополнительными поездами перевезено 17 тыс. болельщиков, автобусами-шаттлами воспользовались почти 212 тыс. фанатов. Глава региона отметил, что мундиаль в Ростовской области стал грандиозным и запоминающимся спортивным событием не только за последние годы, но и даже десятилетия. Об этом: ЧМ-2018: ростовский аэропорт обслужил почти 258 тыс. пассажиров

20:14 12.07.2018 Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщила, что на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходит в России, пока не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил. Подробности в материале: ФИФА: на ЧМ-2018 нарушений антидопинговых правил не зафиксировано

21:20 12.07.2018 Главным арбитром финального матча ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии назначен аргентинец Нестор Питана. Ассистентами главного судьи будут его соотечественники Эрнан Майдана и Хуан Белатти, сообщает пресс-служба FIFA. Об этом: Главным судьёй финала ЧМ-2018 назначен аргентинский специалист

22:41 12.07.2018 Российская полиция разыскала британского футбольного болельщика Дугласа Мортона, который пропал неделю назад в Самаре. Подробности в материале: Британского болельщика, пропавшего в Самаре, нашли в Москве

22:46 12.07.2018 Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт, в начале 2018 года решивший начать профессиональную футбольную карьеру, посетит финальный матч ЧМ-2018 в Москве. Об этом он сообщил 12 июля на своей странице в Instagram. «Россия, мы едем!» — написал спортсмен, опубликовав своё фото с ямайским футболистом Рикардо Гарднером. Об этом: Ямайский спринтер Усейн Болт посетит финальный матч ЧМ-2018

23:39 12.07.2018 Чемпион мира 2014 года в составе сборной Германии Филипп Лам вместе с российской топ-моделью и благотворителем Натальей Водяновой вынесут главный трофей ЧМ-2018 на поле стадиона «Лужники» перед встречей сборных Франции и Хорватии. Таким образом, экс-капитан сборной Германии по футболу символически передаст кубок мира будущим чемпионам. Читайте подробнее: ФИФА сообщила, кто вынесет кубок мира в финале ЧМ-2018

23:58 12.07.2018 Главный судья финального матча ЧМ-2018 аргентинец Нестор Питана на русском языке прокомментировал своё назначение. «Для меня большая честь быть избранным в качестве рефери финала! Удачи обеим командам, я сделаю всё возможное!» — написал он в своём микроблоге в Twitter. Читайте также: Аргентинский арбитр по-русски пожелал удачи финалистам ЧМ-2018

00:30 Сборная России по футболу достигла очередного рубежа, но не достигла своей вершины. Подопечные Станислава Черчесова только показали, что они способны на большее. Об этом сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Говоря о нашей команде. Она достигла очередного рубежа. Но важно понимать, что вершины не достигла. Она сделала больше, чем мы ожидали, но вершина еще впереди. Нам не всегда нравилось, например, что команда недостаточно эффективно атаковала. Нам хотелось, чтобы это было чаще, больше. Но то, как ребята боролись, отдавались игре, — это заслуживает уважения. И это надежда, что через создание такого духа и такой атмосферы в команде будем побеждать больше и эффектнее», — отметил глава региона. Читайте также: «Сборная России по футболу ещё не достигла вершины» — ростовский губернатор

00:32 Губернатор Ростовской области Василий Голубев, подводя итоги организации ЧМ-2018 на Дону, отметил, что накал футбольных страстей не ослабел. «Я думаю, что напряжение достигло пиковой нагрузки, как говорят. Мы будем видеть не только борьбу спортсменов. Мы будем видеть борьбу психологий. И тут очень важно удержать себя от ненужных эмоций, отдать себя мастерству, спорту, которые команды уже показали», — сказал глава Донского региона в ходе встречи с журналистами. Читайте подробнее: «Мы увидим борьбу психологий» — ростовский губернатор о финале ЧМ-2018

00:35 Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил организаторам ЧМ-2018 в регионе четвёрку с плюсом. Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции по итогам проведения игр мундиаля на Дону. «Оценки организации ЧМ-2018 есть. К примеру, если у нас поле, как мягкий ковёр, разве это не оценка? Я по каждому сегменту должен оценивать работу. Это и работа транспорта, и работа по безопасности, по организации мероприятий. Без нюансов в такой работе не бывает. Есть системные ошибки, а есть ошибки случайные, возможно, от неопытности. Разве нельзя растеряться, когда десятки тысяч людей вдруг собираются в одном месте и всем процессом нужно управлять? Я твердо ставлю оценку не меньше, чем четыре с плюсом. Остальное я оставляю для болельщиков и зрителей», — сказал Голубев. Он отметил, что критика также важна. Замечания будут учтены при организации будущих мероприятий. «Нам нужно услышать претензии, скорректировать действия. Я думаю, что на стадионе в будущем будут интересные события. Работать придется в других условиях, с другими требованиями. Но основополагающие вещи надо сохранить. Мы должны сохранить внимание и бережное отношение к тому, что создано. Я нацеливаю своих помощников и всю команду на такую работу. Такие большие события всегда мобилизуют», — подчеркнул глава региона. Читайте по теме: Организаторам ЧМ-2018 ростовский губернатор поставил четвёрку с плюсом

02:11 Хорватский полузащитник Иван Перишич был доставлен в одну из больниц Москвы после полуфинала чемпионата мира по футболу, сообщает РЕН-ТВ. Сообщается, что в больнице футболисту провели обследование, по результатом которого у Перишича было выявлено частичное повреждение портняжной мышцы. Пока неизвестно, насколько серьезна травма у игрока и сможет ли он принять участие в финале мундиаля, где сборнуюю Хорватии ждет поединок против сборной Франции. Подробности в материале: Полузащитник сборной Хорватии Перишич может пропустить финал