Горки-9, Московская область, 11 июля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Власти Псковской области ведут активную работу по развитию особой экономической зоны «Моглино», которая создаётся в регионе с 2012 года. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Government.ru Встреча главы правительства РФ Дмитрия Медведева с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым

Врио главы региона сообщил, что в «Моглино» зарегистрированы девять резидентов с общим объёмом инвестиций 4,7 млрд рублей.

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«А чем занимаются там компании в основном?» — поинтересовался глава правительства РФ.

Ведерников привёл в пример производство финской компании «Нор-Маали», которая выпускает лакокрасочную продукцию. Кроме того, назвал предприятия по производству инструментов для малярно-штукатурных работ, а также по выпуску сублимированных продуктов.

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«На сегодняшний день в «Моглино» планируют зайти ещё четыре предприятия, одно из них — группа компаний «Титан», общий объём финансирования — порядка 13 млрд рублей», — заявил Михаил Ведерников.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Моглино» — единственная на Северо-Западе России. С 2012 года в создание её инфраструктуры вложено 2,9 млрд рублей. Всего на её территории предполагается строительство 40 объектов.

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