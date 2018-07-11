Новосибирск, 11 июля, 2018, 14:46 — ИА Регнум. Новосибирским аграриям определённо не везёт с чиновниками. В апреле 2018 года, перед ответственным периодом посевной кампании, на ключевом областном совещании, где обсуждалась непростая ситуация в АПК, было объявлено, что министр сельского хозяйства (Василий Пронькин) уехал в отпуск. Позднее стало известно, что отдыхает он с последующим увольнением. Не в восторге аграрии и от анонсированной региональным правительством кандидатуры вице-губернатора Новосибирской области по вопросам развития сельских территорий.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Агробизнес

По данным РБК, этот пост займёт никто иной, как банкир — глава новосибирского регионального филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров. Ещё в начале года он с энтузиазмом говорил о готовности своевременно рассмотреть все кредитные заявки и удовлетворить потребности аграриев в заёмных средствах в полном объёме, а теперь вот обязан будет помогать им не только кредитами.

«Тишуров в меньшей степени политик, в большей — практик. Это логичное решение главы области по усилению команды, современный взгляд с позиции человека с опытом работы в инвестиционной сфере. Поскольку ситуация с инвестициями в сельском хозяйстве уже давно созрела», — пояснил, комментируя назначение Тишурова, гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов.

Но аграрии, с которым удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, в недоумении от такого решения. Прежде всего потому, что судя по биографии, Станислав Тишуров никогда не занимался вопросами развития села. Его специализация по дипломам, полученным в Новосибирском государственном техническом университете — «Электрические станции» и «Финансы и кредит», а весь его трудовой путь связан с банками. Поэтому без расхожего в таких случаях выражения «А Вы хотя бы коров вживую видели?» в комментировании этого назначения не обошлось.

Тем временем проблемы новосибирских аграриев во многом схожи с теми, что испытывают крестьяне в других регионах.

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«Сорок шесть лет я руковожу хозяйством, всякое повидал за эти годы, но такого уныния среди аграриев и такого равнодушного отношения государства к кризису в сельском хозяйстве Сибири давно не припомню», — отметил в интервью журналу «Председатель» председатель ЗАО племзавод «Ирмень» Юрий Бугаков.

По его словам, самый печальный урок для крестьян состоит в том, что, государство, похоже, окончательно махнуло рукой на малые и средние предприятия в сельском хозяйстве, отдав их на съедение «крупняку» — большим латифундиям.

«При этом на каждом совещании мы говорим о том, как тяжело нынче рядовому сельхозпредприятию и фермерскому хозяйству, как их нужно поддерживать. На деле же всё происходит наоборот. Посыл идёт такой: «выживайте там у себя как хотите». Снова вернулась эта демагогия 90-х годов: «слабые умрут, сильные выживут», «это рынок», «этот вписался в рынок», «тот не вписался в рынок», — подчеркнул новосибирский работник АПК.

С этим утверждением согласен и генеральный директор ООО «Соколово» Анатолий Степанов. В своем выступлении он, в частности, отметил:

«Осенью, после уборки, сельчанин будет думать другую свою вечную мысль: «Зачем же я так напахался в этом году? Цены на продукцию нет, экономики нет, дороги в селе по-прежнему нет, перспектив нет, работники убегают в город — зачем мне это всё?!».

А начальник с трибуны бодро докладывает: «Мы прирастаем! В прошлом-то году засуха была, — поэтому вон как нынче приросли! По сравнению с засухой-то! В прошлом году не выросло — а нынче выросло! Вот оно, развитие!»

«Прирастаем» — а банкротства хозяйств идут одно за другим. «Прирастаем» — а доля сельского хозяйства в ВРП сокращается. «Прирастаем» — а налоговые отчисления от регионального АПК в консолидированный бюджет ежегодно составляют один (!!!) процент.

«Прирастаем» — а люди из села бегут так, как не бежали даже в «лихие 90-е», и никакие новые «ФАПы» с пластиковыми окнами их удержать в селе не в состоянии».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, май 2018 года оказался самым холодным за всю историю метеонаблюдений в Новосибирской области. На начало июня 2018 года посевная кампания была проведена на площади 1 млн га (53,1% от плана). Общая посевная площадь под сельскохозяйственные культуры — 2,4 млн га, площадь ярового сева — 2 млн га. 7 июня в области был введён режим чрезвычайной ситуации для устранения угрозы продовольственной безопасности.