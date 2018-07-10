Красноярск, 10 июля, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня, 10 июля, в рамках формата «час благоустройства» мэр Сергей Ерёмин провёл инспекцию работ в Свердловском районе. Одно из главных направлений благоустройства — преображение дворовых территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В контроле за ходом ремонта дворов принял участие и вице-спикер Красноярского городского Совета депутатов Виталий Дроздов.

Пресс-служба администрации Красноярска Мэр Красноярска проинспектировал благоустройство Свердловского района

В этом сезоне в Свердловском районе должны отремонтировать 47 дворов. На завершающей стадии находятся работы во дворе дома 97 по улице Судостроительная. Заменены бордюры, асфальт, сформированы пешеходные дорожки, планируется устроить газон и установить малые архитектурные формы. Кипит работа во дворе дома 19 по улице Семафорная. Дворы благоустраиваются в соответствии с пожеланиями жителей. Так, Людмила Кондакова рассказала, что её соседи поддержали не только предложение заасфальтировать проезжую часть, но и расширить её, организовать удобную парковку. Будет проведено и озеленение, и создана детская площадка.

Уже сейчас видны перемены в соседнем дворе дома 17 по улице Семафорная: перед подъездами — новенький асфальт. Председатель совета дома Татьяна Дементьева поделилась, что основной упор жители сделали на создание детской площадки: «Дом был построен в 87 году, и никогда у нас не было своего уголка для детей, при этом в доме проживает немало семей с малышами. Поэтому двор отремонтируем, а деткам нашим будет раздолье».

Мэр и участники инспекции обратили внимание на отсутствие занижения бордюрного камня у одной из пешеходных дорожек. Подрядчик заверил — недочёт будет устранён.

Наталья Каптелинина, принявшая участие в проверке благоустройства дворов, отметила: «Так приятно, что преображаются красноярские дворы, упор делается на безбарьерную среду: красивый, ровный асфальт, хорошее понижение бордюрного камня. Очень надеюсь, что жители дома не будут закрывать своими машинами эти удобные спуски, будут в чистоте и в порядке содержать свой двор».

Также по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в Свердловском районе планируется благоустроить сквер у Красноярского цирка и создать сквер Универсиады на улице Свердловской. Напомним, за формирование нового общественного пространства проголосовало более 15 тысяч жителей. Он будет сформирован на территории, освободившейся после сноса нескольких деревянных бараков. Сейчас на месте будущего сквера убирают мусор, засыпают и выравнивают грунт. Проект сквера создан с учётом пожеланий жителей. Тут будут и площадки для самых маленьких, и тихие уголки для отдыха старшего поколения, спортивные и интеллектуальные площадки для школьников и студентов.

«Серьёзные работы предстоит выполнить по скверу Универсиады. Здесь необходимо решить вопрос с устаревшей теплотрассой, опорами для линий электропередач. Поэтому будет задействован не только бюджетный рубль, но и требуется участие наших сетевых компаний. В этом году эта площадка на карте города получит своё очертание, да и Свердловский район получает новую путёвку в жизнь. Здесь активно строятся микрорайоны, новый облик приобретает территория возле комплекса «Платинум Арена Красноярск». В целом, в части благоустройства города мы должны сделать не просто шаг вперёд, а прыжок, ввести принципиально новые стандарты обустройства городской среды», — сказал мэр Сергей Ерёмин, отметив, что преображение города зависит от общих усилий власти, бизнеса и горожан.