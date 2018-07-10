Москва, 10 июля, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Лето — пора активно витаминизировать организм и пополнять свой рацион овощами и фруктами. Как правильно выбрать качественную и полезную продукцию, советуют в Роспотребнадзоре. Прежде всего, любые продукты питания необходимо покупать только в специально установленных местах и у продавцов, соблюдающих правила личной гигиены. Кроме того, при необходимости покупатель может требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов.

Rospotrebnadzor.ru Рекомендации

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Приобретая ягоды, фрукты и овощи, необходимо обращать внимание на цвет, вид и запах. Плоды с повреждённой кожурой и тёмными пятнами лучше обходить стороной.

«Помните, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло», — посоветовали в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Согласно рекомендациям ведомства, корнеплоды (картофель, редис, морковь, свеклу) нужно немного подержать в тёплой воде, а затем тщательно очистить щёткой и хорошо промыть. Особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Затем замочить на 15 минут и тщательно ополоснуть проточной водой.