Москва, 6 июля, 2018, 19:17 — ИА Регнум. Для более динамичного развития Северного морского пути принято решение о расширении полномочий Росатома. Об этом на заседании правительства 5 июля заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, в руках госкорпорации будет сосредоточен целый ряд ключевых компетенций.

BenutzerWofratz Атомный ледокол «Ямал», Северный морской путь

«В частности, «Росатом» в рамках проекта станет главным распорядителем бюджетных денег и одновременно администратором доходов государства, будет готовить предложения по государственной политике и де-факто станет «единым окном» для потенциальных инвесторов и перевозчиков», — приводит слова премьера пресс-служба правительства.

Медведев уточнил, что будет сохранен принцип «двух ключей»: «Росатом» и Министерство транспорта будут согласовывать позиции, в частности, «Росатом» будет готовить планы развития инфраструктуры, а утверждать их будет Минтранс. Разрешения на проход судов будет выдаваться Минтрансом по согласованию с «Росатомом».

"Дискуссии о реализации стратегии развития Арктики ведутся достаточно давно и сейчас выходят на финишную прямую. Законодательное решение вопроса об обязанностях и полномочиях участников процесса необходимо для того, чтобы деятельность по развитию арктических территорий была скоординированной и структурированной, чтобы учитывались интересы всех сторон», — отметил Игорь Игошин, член комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

«Потенциал «Росатома» в Арктике очень велик — как с точки зрения организации движения по Севморпути, так и с точки зрения развития территорий, их энергообеспечения, ‑ и его надо учитывать и использовать при планировании дальнейших действий государства в этом направлении», — подчеркнул депутат.

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