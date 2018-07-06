Сочи, Краснодарский край, 6 июля, 2018, 14:48 — ИА Регнум. В России до 2020 года будет расширено использование программы материнского капитала, заявил 6 июля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по плану основных мероприятий «Десятилетия детства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, в настоящее время сотни тысяч семей с детьми получают от государства расширенный пакет материальных гарантий, а до 2020 года будут усовершенствованы механизмы такой поддержки, а также разработаны новые, в том числе на основе «социального контакта».

«Расширим использование программы материнского капитала», — добавил Медведев.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о «перезагрузке» демографической политики России. Потребность в обновлении программы, существующей с 2007 года, по его словам, вызвана «обострением» демографической ситуации в стране.

В конце мая 2017 года глава государства объявил в стране «Десятилетие детства» на 2018−2027 годы для совершенствования государственной политики в сфере защиты детства.

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