Москва, 5 июля, 2018, 15:13 — ИА Регнум. Экономический рост в Санкт-Петербурге позволяет рассчитывать на реализацию задач, которые ставит руководство страны перед властями Северной столицы. Об этом заявил 5 июля губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, докладывая президенту РФ Владимиру Путину социально-экономическую ситуацию в Петербурге.

Kremlin.ru Владимир Путин и Георгий Полтавченко

Как сообщает пресс-служба Кремля, открывая встречу, глава государства предложил обсудить то, как работала экономика Петербурга, каковы ее результаты в первом полугодии текущего года.

«Считаю, что рост, который мы обеспечили в прошлом году, сегодня даёт свои результаты», — сообщил президенту губернатор Петербурга.

Он сообщил, что индекс промышленного производства в первом полугодии, по предварительным данным, составил 103,5 процента. «Чуть пониже растёт розничный торговый оборот, платные услуги для населения, это говорит об оживлении экономики», — отметил Полтавченко.

Подробно градоначальник остановился на состоянии финансовой сферы. По его словам, собственные доходы бюджета Петербурга выросли примерно на 10 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«Во всяком случае, стабильный, пусть не такой скачкообразный, но рост экономики идёт. Думаю, что мы сработаем даже лучше, чем в 2017 году», — высказал надежду Георгий Полтавченко.

Он сообщил Владимиру Путину, что в городе на Неве увеличиваются инвестиции в основной капитал. В прошлом году их было привлечено на 658 млрд рублей, что больше, чем бюджет региона за год. «Думаю, эта сумма будет так же, как и в прошлом году», — добавил Полтавченко.

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Губернатор также доложил президенту, что в Петербурге утверждена стратегия социально-экономического развития до 2035 года, и в план мероприятий по ее реализации заложены все положения майского указа Владимира Путина.

«Сейчас идёт работа над формированием бюджета на 2019-й и последующие годы. В принципе, там как раз все статьи. Формирование бюджета идёт именно под задачи, которые поставлены в майском указе. Поэтому я думаю, что мы должны сработать не хуже, чем в 2017 году. Скорее всего, даже лучше», — заявил Георгий Полтавченко.

После чего Владимир Путин предложил «отдельно» и «детально» поговорить «по некоторым вопросам».