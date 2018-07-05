Москва, 5 июля, 2018, 11:54 — ИА Регнум. Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о наделении госкорпорации «Росатом» функциями управления на Северном морском пути (СМП) и прилегающих к нему территориях. В скором времени документ будет рассмотрен на заседании правительства.

Александр Борисов. Северный пейзаж. 1896

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект предлагает передать госкорпорации ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, развития инфраструктуры (портовой и энергетической), безопасности мореплавания в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий.

Госкорпорация «Росатом» станет единым инфраструктурным оператором главной арктической водной артерии. Ведомству будут переданы функции по оказанию государственных услуг в области морской деятельности и по управлению государственным имуществом в районе Северного морского пути и прилегающих территорий.

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Авторы законопроекта считают, что принятие документа позволит активизировать развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной магистрали в Арктике и развитие инфраструктуры его морских портов, а также увеличить грузопоток по Северному морскому пути. Напомним, увеличение объемов грузоперевозок в северных водах с 8 до 80 млн тонн к 2025 году президентРоссииВладимир Путин назвал одной из государственных целей.

В случае принятия закона госкорпорация станет главным распорядителем и получателем бюджетных средств и будет выступать государственным заказчиком проектов для устойчивого функционирования СМП и улучшения инфраструктуры арктических морских портов России.

Министерство транспорта России — главный конкурент атомной корпорации за право стать центром управления Арктикой — принимает на себя функции по согласованию и утверждению отдельных актов. Так называемый «принцип двух ключей» относится к обязательным постановлениям в морских портах, правилам ледокольной проводки судов, положению о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов. Минтранс оставит за собой утверждение перечня портовых сборов, взимаемых непосредственно в каждом морском порту СМП, а также решение об открытии новых портов.