Нижний Новгород, 5 июля, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Спор вокруг имущества мукомольного завода со 138-летней историей вышел на новый виток. Попытка компании «Первая мельница», которая является владельцем теплоснабжающего оборудования, вывести из эксплуатации источник тепловой энергии, обеспечивающий отопление трёх многоквартирных жилых домов, гостиницы и управления Пенсионного фонда РФ в Канавинском районе Нижнего Новгорода, не удалась. Арбитражный суд Нижегородской области отказался признавать незаконным постановление городской администрации, которым ликвидация теплоснабжающего объекта была приостановлены на три года до 8 ноября 2020 года «в связи с наличием угрозы возникновения дефицита тепловой энергии». Решение пока в законную силу не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Отопление

Напомним, ООО «Первая мельница», созданное в Нижнем Новгороде в августе 2010 года, чьим единственным владельцем является ОАО «Нижегородские жернова», вот уже несколько лет не пропадает из информационной повестки региона. Причина этого — спор с московской компанией «Спектр» (единственный участник ООО — кипрская фирма «Нидали Холдинг Лимитед»), связанный с имуществом мукомольного завода. «Спектру» принадлежат здания и участок старейшего предприятия, а нижегородскому ООО — оборудование, в том числе и источник тепловой энергии, расположенный на территории промплощадки на улице Интернациональная, 96. Землевладельцев не устроил размер арендной платы, и они попытались его увеличить, на что ООО «Первая мельница» не согласилось. В феврале 2018 года появилась информация о планируемом закрытии производства, работавшего по этому адресу с 1879 года, когда здесь была «построена и пущена в эксплуатацию паровая пятиэтажная мельница». В базе судов между тем имеется иск «Первой мельницы» по понуждению землевладельца продлить договор аренды до 1 сентября 2018 года, так как действие договора истекло 31 марта 2018 года.

Своё требование ООО обосновало целым рядом обстоятельств — «продление срока действия договора аренды необходимо для завершения отопительного сезона в 2017—2018 годах, который осуществляется ООО «Первая мельница» с использованием теплового оборудования, расположенного в зданиях, являющихся объектами аренды по спорному договору», а в случае прекращения договора компания должна будет демонтировать оборудование, что «приведет к срыву отопительного сезона и необеспечению жителей многоквартирных домов теплоснабжением». Также истец сослался на то, что прокуратура и мэрия обязали его завершить отопительный сезон, а в одном из зданий компания и вовсе «осуществляет хранение хлебопродуктов государственного резерва», которые не может перевезти в другое хранилище, и если договор будет расторгнут, то «фактически хлебопродукты государственного резерва останутся без ответственного хранителя, что приведет к потенциальной угрозе безопасности граждан Российской Федерации».

Ответчик в лице компании «Спектр» на это заявил, что по договору аренды компания получила 43 объекта недвижимости, «подавляющая часть которых не имеет отношения к теплоснабжению жилых домов либо хранению госрезерва», а, «заявляя требование об обязании продлить срок действия всего договора, истец злоупотребляет правом». Теплоснабжение же «Спектр», как собственник имущества — здания, где расположено оборудование, готово организовать «самостоятельно либо с привлечением специализированных организаций».

14 марта 2018 года суд отклонил требование о продлении договора аренды, но истец не сдаётся и пытается обжаловать вердикт суда. Заседание по рассмотрению апелляционной жалобы назначено на 25 июля.

Тем временем ООО «Первая мельница», которая «имеет в собственности газовые котлы, с помощью которых осуществляет производство теплового ресурса, трансформаторные подстанции и другое вспомогательное оборудование», в октябре 2017 года приняло решение о выводе из эксплуатации источника тепловой энергии. 15 декабря 2017 года с уточнением от 24 апреля 2018 года администрация Нижнего Новгорода приняла постановление «О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой энергии ООО «Первая мельница», мотивировав тем, что при этом «будет прекращено теплоснабжение многоквартирных жилых домов №81, 85, 94 по ул. Интернациональная, гостиницы «ИнтернационалЪ» по ул. Интернациональная, д. 96а и управления Пенсионного фонда РФ в Канавинском районе города Нижнего Новгорода по ул. Приокская дом №6».

"Принимая во внимание, что вывод из эксплуатации теплоисточника не обоснован в утвержденной Схеме теплоснабжения г. Н. Новгорода, и в зоне его действия существует дефицит тепловой энергии, руководствуясь п. 18 Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением правительства РФ от 06.09.2012 №889, администрацией было принято решение приостановить вывод из эксплуатации источника тепловой энергии по ул. Интернациональная, д. 96 на срок 3 года», — отмечается в материалах дела.

Постановление мэрии ООО попыталось обжаловать в суде, но суд отклонил претензии. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оказалось, что не всё гладко и с землей, где стоит завод. Договор купли-продажи участка, покупателем по которому выступает ООО «Спектр», пытается обжаловать управление Росимущества, обнаружившее на участке объект ГО и ЧС. Иск к министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области о признании сделки недействительной, об истребовании имущества из незаконного владения суд начнёт рассматривать 18 июля 2018 года.

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