Земельный раздор: в Нижнем Новгороде продан участок с объектом ГО и ЧС

Нижний Новгород, , 09:29 — REGNUM Арбитражный суд Нижегородской области 5 марта начнёт рассмотрение иска Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области к областному министерству инвестиций, земельных и имущественных отношений и «дочке» кипрской компании — ООО «Спектр» из Москвы. Ведомство пытается признать недействительным договор купли-продажи участка в Нижнем Новгороде, обосновав, что на нём расположено защитное сооружение гражданской обороны. Сделка была совершена более пяти лет назад. В начале февраля 2018 года по этому делу были наложены обеспечительные меры — запрет отчуждать спорный участок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Третьими лицами без отдельных требований в деле выступают ГУ МЧС России по области, Управление Росреестра, инициативная группа работников «Нижегородского мукомольного завода» и прокуратура области.

Как следует из материалов суда, договор купли-продажи областное министерство заключило с ООО «Спектр» 2 апреля 2012 года. Иск же об истребовании имущества и признании договора недействительным был подан только 1 февраля 2018 года. Известно, что участок расположен на улице Интернациональная, 96, но подробных данных о нём публичная кадастровая карта не содержит.

В нижегородских СМИ в январе 2018 года писали, что участок площадью 71 823 кв. м, проданный ООО «Спектр», находится под Нижегородским мукомольным заводом №1 и был продан за символическую цену в 2,5% от его кадастровой цены. В начале этого года также стало известно, что на старейшем предприятии, просуществовавшем почти 140 лет, ожидается сокращение порядка 200 сотрудников. Есть версия, что завод будет снесён для строительства на этой земле яхт-клуба.

2 февраля 2018 года судом по ходатайству истца на участок были наложены обеспечительные меры в виде запрета «совершать действия по государственной регистрации права собственности или перехода права собственности».

"Требование о принятии мер по обеспечению иска направлено на предотвращение причинения значительного ущерба Российской Федерации в виде незаконной эксплуатации федерального объекта — защитного сооружения гражданской обороны. Обществом с ограниченной ответственностью «Спектр» представлены возражения на ходатайство о принятии обеспечительных мер. Общество полагает, что заявленные обеспечительные меры не связаны с предметом иска, возможность причинения ущерба истцу в случае непринятия данных обеспечительным мер не доказана, связь возможного ущерба с предметом спора, а также необходимость и достаточность его предотвращения именно данной обеспечительной мерой не указана», — отмечается в материалах суда.

Ответчик в лице ООО заявил «о несоразмерности площади земельного участка под объектом защитного сооружения гражданской обороны к общей площади земельного участка». Суд во внимание этот довод не принял, поскольку он не отменяет факта нахождения объекта защитного сооружения гражданской обороны на спорном земельном участке.

«Доводы ответчика о негативных последствиях для общества в виде значительных убытков, невозможности осуществлять хозяйственную деятельность, возможности передела собственности в случае принятия обеспечительных мер признаны судом неубедительными», — добавляется в определении суда, которым были наложены обеспечительные меры.

13 февраля 2018 года от истца в суд поступило ходатайство о замене одной обеспечительной меры другой, но пока неизвестно, что предлагается вместо запрета на отчуждение.

По информации из ЕГРЮЛ, ООО «Спектр» зарегистрировано в Москве 17 июня 2009 года, основной вид деятельности — работа в области права и бухгалтерского учёта, уставный капитал — более 119 млн рублей. Единственным участником компании с февраля 2016 года является компания с ограниченной ответственностью «Нидали Холдинг Лимитед», зарегистрированная на Кипре. По сообщениям СМИ, за кипрской фирмой стоит чешский миллиардер Пётр Кельнер.