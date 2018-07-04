Душанбе, 4 июля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. Регулирование цен на ряд товаров и продуктов питания первой необходимости вводится в Таджикистане. Правительство страны утвердило перечень «социально значимых товаров и продукции первой необходимости, цены на которые подлежат государственному регулированию». Исполнение соответствующего постановления возложено на антимонопольную службу.

Иван Шилов ИА REGNUM Весы. Цены на продукты

Таким образом, теперь в Таджикистане государство будет регулировать стоимость муки 1 и 2 сортов и изготавливаемого из нее хлеба, цену на макаронные изделия, пшеницу, рис, чечевицу, горох, гречку, перловку, картофель, морковь, лук, капусту, сахар, хлопковое, подсолнечное и сливочное масло, а также на молоко, кефир, каймак, сметану, творог, говядину, баранину и куриное мясо, куриные яйца. В этот перечень внесены детское питание, соль, черный и зеленый чай.

Такое решение, поясняют в антимонопольной службе, принято для защиты интересов населения страны. А меры, предусмотренные соответствующим постановлением, будут приниматься лишь в случае необоснованного повышения цен на 20% как на отечественную продукцию, так и на привезенную из-за рубежа.

Отметим, что в Таджикистане за последний месяц по разным причинам дорожали различные товары. В частности, продукты питания традиционно дорожают к окончанию священного для мусульман месяца Рамадан. Ранее для недопущения резких скачков власти могли разве что взывать к совести, что, как показывает практика, результатов никаких не приносит.

«До принятия данного постановления воздействовать на искусственное повышение цен было сложно. Когда на то есть законные основания, в данном случае постановление правительства, то и контролировать цены на продукты питания первой необходимости станет легче», — цитирует «Авеста» слова источника в антимонопольной службе.

Наблюдатели тем временем уже беспокоятся о том, что подобные вмешательства в ценообразование серьезно скажутся не только на качестве товаров, но и вовсе на их наличии на прилавках.