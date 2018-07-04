Москва, 4 июля, 2018, 13:48 — ИА Регнум. Свыше 2,5 тысяч школьников льготных категорий отдохнули по программе «Московская смена» в июне 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Московской городской думы. По словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям, председателя Московской федерации профсоюзов Михаила Антонцева («Единая Россия»), всего летом 2018 года на 87 площадках «Московской смены» будет организован отдых для семи тыс. детей.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР В пионерлагере

«Проект «Московская смена» — новый подход к вопросу летнего отдыха школьников. Дети увлекательно проводят время, узнают родной город и расширяют кругозор. И, что немаловажно, — бесплатно. В первую смену уже отдохнули 2,5 тыс. московских школьников в 19 территориальных центрах социального обслуживания (ТЦСО) и центрах содействия семейному воспитанию», — сообщил Антонцев.

Напомним, «Московская смена» — это программа летнего детского отдыха, проводимая на базе учреждений социальной защиты населения, культуры, спорта и образования в Москве с 2016 года. В создании проекта принимали участие более 300 тыс. родителей московских школьников. Программу называют новым стандартом летнего отдыха детей в возрасте от семи до 14 лет.

«Московская смена» предполагает активный развивающий отдых для детей под руководством педагогов, посещение культурных и спортивных мероприятий, мастер-классы с участием олимпийских чемпионов и учебный процесс в виде подготовки к олимпиадам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве в рамках программы «Московская смена» были организованы 247 центров дневного пребывания для детей в возрасте от семи до 14 лет. Из них 132 школы — 28 спортивных школ и 87 социальных учреждений. В каждом районе Москвы находится один-два таких центра.

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