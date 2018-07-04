Якутск, 4 июля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Бюджет Якутии на 2018 год перекроили. Его доходы увеличены на 918 млн рублей за счёт федеральных дотаций, при этом ряд статей главного финансового документа республики всё равно пришлось секвестировать, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Доходы бюджета увеличились с 193 до 193,95 млрд рублей, расходы — с 194,7 до 195,6 млрд, дефицит остался прежним и составил 1,7 млрд. Экономить руководство региона решило на содействии занятости населения, развитии транспортного комплекса и финансировании физической культуры и спорта.

«У нас сокращается финансирование на 1,85 млрд, и по таким статьям! А ведь этот год у нас годом занятости объявлен. Нужно теперь об этих средствах забыть или же мы должны их восстановить в течение года?», — поинтересовался вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев у министра финансов республики Валерия Жондорова, на что получил ответ: «В течение года будем контролировать ситуацию. Но на данный момент нам нужно сконцентрировать ресурсы на приоритетные направления».

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«На самом деле, у нас идёт перераспределение средств на первоочередные, социально значимые и приоритетные расходы — повышение оплаты труда, мы предусматриваем резерв в сумме 1,8 млрд, — пояснил руководитель финансового ведомства. — Кроме того, нам нужно было изыскать средства на ликвидацию ЧС, которая случилась в этом году (300 млн рублей). Мы сейчас выделяем средства на региональные социальные доплаты к пенсиям — 213 млн рублей. В том числе мы затронули инвестиционную программу для концентрации ресурсов на эти направления».

Вопросов по очередному секвестру статей бюджета депутаты республики почти не задавали.

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«Казалось бы, должна получиться острая и принципиальная дискуссия, — удивлён такой реакцией политолог Виталий Обедин. — Особенно с учётом срезания финансирования почти на 1,9 млрд. рублей с разных программ (в том числе по занятости), чтобы направить их на повышение зарплат, требуемое федералами. Но слушать доклады не стали. Вопросы вызвались задать четыре человека, и то они были из серии «лишь бы спросить». Не понимаю. Столько разговоров о финансовой яме, в которую якобы старенький, больной, некомпетентный и единственно виноватый во всем Егор Борисов загнал республику, — и поразительное равнодушие! При обсуждении и в комитетах самые буйные выговорились, а остальным — хоть трава не расти».

Отметим также, что секвестрование бюджета Якутии в 2018 году не последнее. Спикер Госсобрания Александр Жирков уже предупредил депутатов, что они должны будут ещё раз собраться до переизбрания (выборы депутатов региона назначены на Единый день голосования 9 сентября) на новый созыв, в том числе с целью опять поправить бюджет.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министр финансов Якутии Валерий Жондоров констатировал, что риски неисполнения прогнозных показателей бюджета республики сохраняются. Назначенный 28 мая врио главы Якутии Айсен Николаев подписал перечень поручений по оптимизации бюджета республики на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов. В частности, будут пересмотрены расходы на проведение в республике праздников. Ещё одной мерой, призванной обеспечить эффективное исполнение бюджета региона, Николаев назвал сокращение расходов на содержание госаппарата региона: штат чиновников правительства будет урезан на 7%.

Напомним, что в казне республики возник кассовый разрыв, его размер, по разным оценкам, — от 15 до 25 млрд рублей: расходы на эту сумму уже заложены, а доходов нет. При этом госдолг региона и так уже на грани допустимого и составляет 52,1 млрд рублей.