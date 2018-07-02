Москва, 2 июля, 2018, 15:33 — ИА Регнум. В Ярославской области будет создана территория опережающего развития (ТОР) «Ростов», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ростов Великий

«Я подписал решение о создании территории опережающего социально-экономического развития «Ростов» в одноимённом городе Ярославской области», — заявил глава правительства России.

В ходе совещания с вице-премьерами Медведев отметил, что специфика Ростова, как моногорода, связана с градообразующим предприятием — оптико-механическим заводом. По словам премьер-министра, формируя новую ТОР, власти будут «диверсифицировать» экономику города.

Напомним, 28 мая в Минвостокразвития сообщили, что за время существования программы создания ТОР их резиденты получили в аренду на Дальнем Востоке около 2 тыс. га земли. АО «Корпорация развития Дальнего Востока» выделило 191 земельный участок, предназначенный для реализации инвестиционных проектов.

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