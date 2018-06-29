Санкт-Петербург, 29 июня, 2018, 18:35 — ИА Регнум. В Петербурге предлагают расширить для некоторых пенсионеров льготы по плате за капитальный ремонт. С такой инициативой выступил руководитель фракции «Единой России» в петербургском парламенте Александр Тетердинко.

(сс) Mariia Chalaya Бабушка

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, депутат предложил губернатору Георгию Полтавченко расширить льготы для семей, в которых вместе с пенсионерами живут инвалиды I и II групп.

«Законом Санкт-Петербурга предусмотрены льготы для одиноких неработающих собственников жилых помещений пенсионного возраста, либо для семей, которые состоят только из людей пенсионного возраста. Вместе с тем, в нашем городе немало семей, в которых пенсионеры живут вместе с инвалидами, не достигшими пенсионного возраста. Речь идёт о тысячах людей», — пояснил Александр Тетердинко.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который позволит регионам включать такие семьи в списки льготников. Предполагается, что он вступит в силу с 1 января 2019 года. Если это произойдет, Тетердинко предлагает петербургскому губернатору прислушаться к его предложению.

Согласно закону Санкт-Петербурга, одинокие неработающие собственники квартир старше 70 лет оплачивают 50% взносов на капремонт. Горожане старше 80 лет полностью освобождаются от взносов на капремонт. Льготы распространяются только на то жилье, где проживают сами пожилые люди.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала поступления взносов на капремонт многоквартирных домов в 2014—2018 годах в Петербурге собрано с населения 11,375 млрд рублей, в том числе в 2017 году — 4,14 млрд рублей. В зависимости от типа дома размер взноса составляет от 3 до 4 рублей за квадратный метр площади. В 2018 году тариф остался на уровне прошлого года.