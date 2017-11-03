На капремонт домов в Петербурге в 2018 году выделят 9 млрд рублей

Санкт-Петербург, , 11:15 — REGNUM На капремонт петербургских домов в 2018 году планируется потратить 9 миллиардов рублей. Ремонтом будут охвачены 1642 дома, сообщили в НКО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Санкт-Петербурга.

В 2017 году план капремонта уже выполнен на 85%, в Фонд поступило 1566 комплектов исполнительной документации на сумму более 5 млрд рублей.

В следующем году наибольшая сумма из средств Фонда будет потрачена на ремонт фасадов (3 млрд руб.), на замену лифтов (2 млрд руб.), ремонт систем теплоснабжения (1,1 млрд руб.) и на ремонт крыш (1,1 млрд руб.).

С собственников жилых и нежилых помещений с начала 2017 года собрано 3,2 млрд рублей взносов за капремонт. Собираемость взносов в 2017 году достигла 91,22%. Всего с ноября 2014 года на счет Фонда капремонта поступило взносов на общую сумму 9,4 млрд рублей.

В Региональную программу капремонта, которая сформирована на период 25 лет, включены 22 тысячи 317 многоквартирных домов Петербурга. По каждому из них в программе расписаны виды работ и периоды их выполнения.

При этом на счете регионального оператора находится 20 702 дома, что составляет 92,7% от общего количества домов в региональной программе, на специальном счете, владельцем которого является Фонд — 84 дома (0,4%). Наконец, на специальных счетах, владельцами которых являются ТСЖ, ЖСК и УК — 1315 домов, что составляет 5,9% от общего количества домов в региональной программе капремонта.

Как сообщало ИА REGNUM, некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» получит права застройщика. Соответствующий законопроект был одобрен в первом чтении депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга 19 октября.

В Петербурге действует дифференцированная система взносов на капитальный ремонт (в зависимости от типа дома), в текущем году размер взноса составляет от 3 до 4 рублей за квадратный метр общей площади.

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