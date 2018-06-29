Воронеж, 29 июня, 2018, 15:30 — ИА Регнум. В Воронежской области история с яблоневыми садами, незаконно изъятыми из госсобственности, получила развитие. ООО «Спартан», которому суд предписал вернуть в государственную собственность земельный участок, решило оспорить это решение и направило кассационную жалобу в Арбитражный суд Центрального округа, сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2015 года стало известно о планах застройки яблоневых садов — территории в десятки гектаров, которая находилась в федеральной собственности и в пользовании Воронежского государственного аграрного университета. Против активно выступила общественность, а прокуроры и следователи выяснили, что эта территория находится в частной собственности. В 2016 году были возбуждены дела о мошенничестве: по данным следствия, в частных руках яблоневые сады были переданы по подложным документам. Собственником территории в 52 с лишним гектара стало ООО «Спартан», которое затем продало участок в 27 га строительной компании «Выбор», 25 га — ООО «Агросвет» (затем ее выкупило ООО «Атлант»).

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Гендиректор компании «Спартан» в течение года находился в СИЗО, однако в мае этого года был отпущен под подписку о невыезде.

Отметим, что в январе этого года арбитражный суд признал недействительной сделку по продаже 25 га, приняв решение о возврате участка в собственность. В июне было принято решение о возвращении в госсобственность и второго участка.