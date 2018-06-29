Москва, 29 июня, 2018, 12:07 — ИА Регнум. За неделю с 15 по 22 июня объём денежной базы в узком определении в России сократился на 18,9 млрд рублей. Это составляет почти 0,2%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Читайте также: Денежная база в России за неделю выросла на 83 млрд рублей

Как следует из сообщения Центробанка РФ, на 22 июня этот показатель составил 10 163,3 млрд рублей, а 15 июня денежная база в России равнялась 10 182,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала июня это первое понижение. До этого денежная база РФ только росла.