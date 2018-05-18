Денежная база в России за неделю выросла на 83 млрд рублей

Москва, , 11:31 — REGNUM За неделю объем денежной базы в узком определении в России вырос на 83,3 млрд рублей, сообщает 18 мая пресс-служба Банка России.

Так, по состоянию на 11 мая денежная база в РФ составила 9958,4 млрд рублей, тогда как 4 мая она составляла 9875,1 млрд. Таким образом, за неделю она выросла на 83,3 млрд рублей (на 0,84%).

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Центробанком наличные деньги и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными учреждениями средствам в национальной валюте, хранимых в ЦБ РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, международные резервы России за четыре месяца 2018 года, по оценкам регулятора, увеличились на $21,8 млрд. В январе-апреле 2017 года этот показатель составлял $14,9 млрд.

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