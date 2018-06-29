Москва, 29 июня, 2018, 08:41 — ИА Регнум. Граждан РФ, которые планируют поездки в Соединённые Штаты, просят учитывать наличие вспышки гепатита А, которая зарегистрирована на территории нескольких штатов. Как уточнили в Роспотребнадзоре со ссылкой на данные департамента здравоохранения штата Огайо, всего по данным на 23 июня сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания, из которых в 58 пострадавшим потребовалась госпитализация.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови

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Отмечается, что факторами риска стало употребление наркотических средств, в том числе среди лиц без определённого места жительства, а также несоблюдение правил личной гигиены. Также установлена и эпидемиологическая связь со вспышками гепатита А в штатах Индиана, Кентукки, Мичиган, Западная Вирджиния. Здесь с конца 2017 года выявлено в общей сложности свыше 1,9 тыс. случаев гепатита А.

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Как сообщало ИА REGNUM, о вспышке гепатита А сразу в нескольких штатах США сообщалось и осенью 2017 года. Тогда медицинская служба Сан Диего (штат Калифорния) объявила с 1 сентября о повышении уровня угрозы эпидемического распространения этого заболевания. Уже в октябре того же года в американском штате Калифорния в связи с эпидемией гепатита А был введён режим чрезвычайной ситуации. Крупнейшая за последние 20 лет вспышка заболевания фиксировалась в трёх штатах, включая Мичиган и Колорадо.