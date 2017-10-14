Эпидемия гепатита А: власти Калифорнии ввели режим ЧС

Сакраменто, США, , 06:04 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен в американском штате Калифорния в связи с эпидемией гепатита А, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Уточняется, что в связи с введением особого режима калифорнийские власти смогут приобрести вакцину непосредственно у производителей. Минздрав сможет передавать эти медикаменты в те районы, которым они необходимы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в трех американских штатах (Калифорния, Мичиган и Колорадо) зафиксирована крупнейшая за последние 20 лет вспышка гепатита А.

Так, в калифорнии эпидемия охватила города Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес. Начиная с ноября 2016 года, в этих населенных пунктах зарегистрировано свыше 560 случаев гепатита А, причем 17 из них — с летальным исходом.

В начале сентября 2017 года в Сан-Диего гепатит А замечен у 379 человек: в 15 случаях больные умерли.

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